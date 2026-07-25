Sin fronteras: los futbolistas colombianos que juegan en ligas de 98 países

Desde la élite europea y los estadios abarrotados de Suramérica hasta rincones impensados como Tanzania, Kosovo, Vietnam o Chipre. El talento del futbolista colombiano rompió todas las fronteras: hoy hay nacionales jugando en 98 países del mundo, respaldados por su biotipo, potencia y costos competitivos en el mercado. Los futbolistas cafeteros se han convertido en solución tanto para las potencias del continente como para ligas emergentes que ven en Colombia una cantera inagotable.
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Cumplir el sueño del Pibe, como muchos le dicen a esa ilusión de ser futbolista profesional, lleva a que miles de colombianos crucen las fronteras en busca de alcanzar ese anhelo.
Alex Ríos, agente de jugadores, sostiene que los destinos donde más le piden futbolistas colombianos son Centroamérica, Bolivia, Malta y las divisiones menores de Portugal y España. Las razones son deportivas y económicas, ya que, según lo expuesto por el empresario, son jugadores de calidad a precios competitivos para suplir las posiciones de defensa central, extremos y delanteros.