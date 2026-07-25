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Abelardo de la Espriella nombró a Sandra Suárez, exministra de Uribe, como directora del DPS

De la Espriella continúa completando su gabinete con la designación de una antigua funcionaria del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2003-2006). ¿Quién es la nueva directora del DPS?

  • Sandra Suárez Pérez fue designada como directora del DPS en el gobierno de Abelardo de la Espriella. FOTOS: Tomadas de X @sandrasuarezp
    Sandra Suárez Pérez fue designada como directora del DPS en el gobierno de Abelardo de la Espriella. FOTOS: Tomadas de X @sandrasuarezp
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El presidente entrante, Abelardo de la Espriella, designó como directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) a la antioqueña Sandra Suárez Pérez, quien fue ministra durante el gobierno de Álvaro Uribe (2003-2006).

De la Espriella hizo el anuncio este sábado y destacó de Suárez su capacidad para promover el liderazgo de las mujeres en la sociedad, además de su aporte al fortalecimiento del capital humano en Colombia.

“Escritora, publicista, magíster en neurociencia, especialista en mercadeo y estudios políticos, Sandra llega con una misión clara: hacer del DPS una entidad cercana, eficiente y transparente, que ayude a las familias a superar la pobreza con oportunidades y no con dependencia”, se lee en un post del presidente entrante.

¿Quién es Sandra Suárez, la exministra de Uribe que dirigirá el DPS de Abelardo de la Espriella?

Nacida en Medellín el 13 de febrero de 1970, Sandra Suárez es publicista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. También cuenta con una maestría en Administración Pública (MPA), que realizó posteriormente en la Harvard Kennedy School de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

Además, cursó una especialización en Mercadeo Internacional en la Universidad EAFIT y fue consejera presidencial del Plan Colombia, un programa de cooperación entre Colombia y Estados Unidos.

Suárez llegó al cargo de ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en noviembre de 2003, tras la renuncia de Cecilia Rodríguez durante el gobierno de Álvaro Uribe. Precisamente, la antioqueña fue coordinadora de agenda en la campaña del hoy líder natural del Centro Democrático.

Antes de vincularse al sector público, ocupó la gerencia general de Publicaciones Semana (Grupo Semana). Asimismo, fue gerente de la marca Yardley en Prebel S. A., empresa con sede en Medellín. Posteriormente, ejerció como directora de Comunicaciones y Mercadeo de Occel Celular y se desempeñó como ejecutiva de cuenta en la agencia Pérez Villa Publicidad, también en Medellín.

Sandra Suárez se suma a la lista de políticos nombrados en el gabinete presidencial de Abelardo de la Espriella. Hasta el momento, hacen parte del equipo de Gobierno Rodrigo Lara Restrepo (Interior), Miguel Gómez Martínez (Hacienda), Omar Bula (Cancillería), Iván Cancino (Justicia), Jorge Eduardo Mora (Defensa), Mauricio Gómez Amín (Comercio, Industria y Turismo), Viviane Morales (Educación), Fabio Arjona (Ambiente), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Elsa Noguera (Transporte), María Nohemí Arboleda (Agricultura), Alexandra Falla (TIC) y Juliana Gutiérrez (Deportes).

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Preguntas y respuestas

¿Quién es Sandra Suárez Pérez, la nueva directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS)?
Sandra Suárez Pérez es una publicista antioqueña que fue ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial durante el gobierno de Álvaro Uribe (2003-2006). También fue gerente de la revista Semana, trabajó en empresas privadas y fue consejera presidencial del Plan Colombia.
¿Qué estudios tiene Sandra Suárez Pérez?
Sandra Suárez Pérez es publicista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, tiene una maestría en Administración Pública (MPA) de la Harvard Kennedy School de la Universidad de Harvard y una especialización en Mercadeo Internacional de la Universidad EAFIT.
¿Cuándo fue ministra Sandra Suárez Pérez y durante qué gobierno?
Sandra Suárez Pérez fue ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial desde noviembre de 2003 hasta 2006, durante el primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
¿Qué cargo ocupará Sandra Suárez Pérez en el gobierno de Abelardo de la Espriella?
Sandra Suárez Pérez será la directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), una entidad encargada de liderar programas sociales dirigidos a población vulnerable y estrategias para la superación de la pobreza.

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