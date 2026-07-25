Exgobernador de La Guajira Hernando Deluque se entregó a las autoridades tras quedar en firme su condena por caso de contratación

El exgobernador de La Guajira, Hernando Deluque Freyle, se entregó a las autoridades para hacer efectiva la orden judicial emitida en su contra dentro del proceso por irregularidades en un contrato suscrito durante su administración departamental, caso por el que deberá cumplir una condena de siete años de prisión.
La presentación ante las autoridades se produjo luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la sentencia que lo condenó por el delito de peculado por apropiación. El proceso está relacionado con un contrato para obras de alcantarillado y acueducto suscrito durante su periodo como gobernador, entre 2001 y 2003.