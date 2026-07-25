Clínica del Norte, en Bello, cerrará servicio de urgencias desde el 14 de agosto por crisis financiera y millonaria deuda

La Fundación Clínica del Norte, ubicada en Bello, informó que cerrará su servicio de urgencias desde el 14 de agosto de 2026, al asegurar que la falta de recursos y el crecimiento de las deudas hacen inviable mantener la operación de una de las áreas más exigentes de la institución.
A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la clínica explicó que el deterioro financiero responde al incumplimiento en los giros por parte de varias Entidades Responsables de Pago (ERP), entre ellas Nueva EPS, Savia Salud, Coosalud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Según el documento, esta situación elevó su cartera a más de 107.000 millones de pesos, un monto que terminó obligando a tomar la medida.