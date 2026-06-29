¿Clasificarán Francia, México o Costa de Marfil? Por dónde ver y a qué horas los partidos del Mundial 2026 este martes

La tercera fecha de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ofrece este martes 30 de junio partidos de alto vuelo: Costa de Marfil vs. Noruega (12:00 m., hora de Colombia, DirecTV), Francia vs. Suecia (4:00 p.m., DirecTV, Caracol y RCN) y México vs. Ecuador (8:00 p.m., DirecTV).

Francia se enfrenta al equipo “menos favorito”, Suecia, en el MetLife Stadium, a las afueras de Nueva York. Con tres victorias (3-0 a Irak, 3-1 a Senegal y 4-1 a Noruega), los Bleus no dieron tregua en el Grupo I. “Volvemos a poner el contador en cero. Suecia no tendrá nada que perder y puede causarnos problemas. Hay confianza, pero no un exceso de confianza”, dijo el DT francés, Didier Deschamps.

El seleccionador vive su última campaña al frente del equipo galo y sueña con un tercer título mundial. El sábado regresó con sus jugadores tras cuatro días en Francia debido al fallecimiento de su madre.

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El estratega confía en su temible línea de ataque, el trío mágico Mbappé-Dembélé-Olise, que inspira respeto y temor. Con cuatro goles cada uno, el capitán Mbappé y el Balón de Oro Dembélé empezaron el Mundial a todo vapor.

Los suecos avanzaron a la segunda fase tras acabar terceros del Grupo F, luego de un recorrido en forma de montaña rusa: contundente victoria 5-1 frente a Túnez, dura derrota por 5-1 ante Países Bajos y empate 1-1 contra Japón.

“Por mucho que seamos los menos favoritos, creemos en nosotros mismos. Habrá que estar a nuestro mejor nivel, nuestra organización defensiva tiene que ser casi perfecta y luego, por supuesto, aprovechar las ocasiones que tengamos”, dijo la estrella del ataque sueco, Viktor Gyökeres.