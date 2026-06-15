Francia debuta con el plantel más valioso del Mundial: ¿a qué hora y dónde verlo?

Francia debutará este martes en el Mundial frente a Senegal, en un partido programado para las 2:00 p.m. y que contará con transmisión de Directv. La selección dirigida por Didier Deschamps llega como una de las máximas favoritas para conquistar el título, respaldada por una plantilla que no solo destaca por su calidad, sino también por ser la de mayor valor económico entre todas las participantes.
Con una valoración cercana a los US$1.740 millones, el combinado francés cuenta con una nómina repleta de figuras de primer nivel que combinan experiencia y juventud. Sin embargo, la abundancia de talento también representa uno de los principales retos para el cuerpo técnico: encontrar el equilibrio ideal para transformar el potencial individual en un equipo campeón.