Francia debuta con el plantel más valioso del Mundial: ¿a qué hora y dónde verlo?

Francia debutará este martes en el Mundial frente a Senegal, en un partido programado para las 2:00 p.m. y que contará con transmisión de Directv. La selección dirigida por Didier Deschamps llega como una de las máximas favoritas para conquistar el título, respaldada por una plantilla que no solo destaca por su calidad, sino también por ser la de mayor valor económico entre todas las participantes. Con una valoración cercana a los US$1.740 millones, el combinado francés cuenta con una nómina repleta de figuras de primer nivel que combinan experiencia y juventud. Sin embargo, la abundancia de talento también representa uno de los principales retos para el cuerpo técnico: encontrar el equilibrio ideal para transformar el potencial individual en un equipo campeón.

La herida de la final perdida en Catar 2022 todavía permanece abierta. Desde entonces, Francia se ha mantenido entre las grandes potencias del fútbol mundial y conserva una base competitiva que la ubica nuevamente entre las candidatas más fuertes al título. Ahora, el desafío pasa por consolidar una estructura colectiva capaz de sostener el rendimiento durante toda la competición. Un ataque temible Kylian Mbappé continúa siendo la gran referencia del proyecto y llega al Mundial como una de las principales figuras del planeta. El delantero del Real Madrid asumirá el rol de principal referente ofensivo, una posición que ha venido ocupando con mayor frecuencia durante el último año. A su alrededor, Francia dispone de un arsenal ofensivo capaz de marcar diferencias ante cualquier rival. Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro y figura del Paris Saint-Germain, encabeza una lista de atacantes que incluye a Michael Olise, Désiré Doué y Rayan Cherki, tres de las grandes revelaciones de la temporada. Además, Marcus Thuram, Bradley Barcola y Jean-Philippe Mateta completan una delantera con alternativas para responder a distintos contextos de juego. La riqueza de opciones representa una ventaja evidente, pero también un desafío para Deschamps.