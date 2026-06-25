Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

En Norteamérica 2026 los héroes usan guantes: estos son los mejores arqueros del Mundial

Los arqueros han dejado grandes exhibiciones en esta Copa del Mundo. Estos, los más destacados.

  • Allison Becker (Brasil), Alizera Beiranvand (Irán) y Eloy Room (Curazao) son algunos de los arqueros con más de 12 atajadas en la Copa del Mundo. FOTO GETTY
    Allison Becker (Brasil), Alizera Beiranvand (Irán) y Eloy Room (Curazao) son algunos de los arqueros con más de 12 atajadas en la Copa del Mundo. FOTO GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 27 minutos
bookmark

Al menos una atajada de categoría se ve en cada juego del Mundial de Norteamérica 2026. Por un lado están los porteros que brindan espectáculo, esos que atajan todo con voladas de palo a palo, que parecen tener ocho brazos y hacen que sea un infierno el partido para los delanteros rivales.

Por el otro están los que no destacan tanto por dar show, sino que dan seguridad, juegan con sobriedad y son igual o más efectivos que los anteriores. Ya lo dijo en su momento el mítico entrenador y médico colombiano, Gabriel Ochoa Uribe (Q.E.P.D.): “con un buen arquero puedo dormir tranquilo”.

Los que más atajadas suman

Eloy Room, con 24 paradas, es el líder en el listado oficial de la FIFA. El guardián de Curazao le amargó el segundo partido a Ecuador con 15 bloqueos a los remates sudamericanos. Es el arquero con más atajadas realizadas en un partido por la Copa del Mundo que termina invicto en el mismo.

Irán tiene en el pórtico a un soldado persa, acorde a su historia. Alireza Beiranvand suma 13 paradas de gol en la máxima cita. Este es su tercer Mundial, competencia en la que, poco a poco, se vuelve sinónimo de seguridad. Alireza le atajó un penalti a Cristiano Ronaldo en 2018 y el pasado domingo firmó otra actuación para el recuerdo al neutralizar 9 remates de Bélgica en el partido que finalizó 0-0.

Catar, un país con poca historia en el torneo, se mantuvo con posibilidades de clasificar hasta la fecha final gracias a Mahmud Abunada, quien realizó 16 paradas en los 3 partidos disputados.

Johnny Placide, histórico del arco haitiano, sorprendió con su habilidad a pesar de su edad (38 años). El guardavallas se despidió de su selección en su único Mundial, donde logró 12 atajadas de alto nivel.

Por último está el arquero de R.D. Congo, Lionel Mpasi, quien contra Colombia realizó ocho paradas para sumar 12 durante la Copa del Mundo.

Actuaciones memorables

Algunos partidos quedan en la retina del hincha, y en este Mundial existen varios compromisos en donde los arqueros fueron determinantes.

Cabo Verde consiguió un histórico punto contra España en su debut mundialista y en parte se logró por la capacidad y liderazgo del veterano de 40 años Vozinha, quien con 7 atajadas y una historia que conmovió al planeta entero se hizo eterno en Norteamérica.

Mohammed Alowais juega su segundo Mundial con su país, Arabia Saudita, pero la noche de 10 atajadas que tuvo para el 1-1 final ante Uruguay es su mayor exhibición.

Raúl Rangel de México y Kim Seung-gyu de Corea del Sur brindaron una batalla de guardametas digna de los tiempos romanos. México se impuso a Corea 1-0 y el gol fue justo un error del arquero asiático, de otra forma, el balón no habría entrado aquella noche del 18 de junio de 2026.

Orlando Gill, quien juega su primera Copa del Mundo, atajó de arriba, abajo, a quemarropa y mano a mano ante Turquía para conseguir la primera victoria de Paraguay en un Mundial después de 16 años. Por último, la atajada de Camilo Vargas al minuto 90’ ante Congo valió un triunfo para Colombia en Guadalajara.

Arqueros de equipos grandes

Las selecciones favoritas quizá no precisaron de un buen arquero en la fase de grupos, pero en las rondas de eliminación es donde se requiere la jerarquía de estos. Por el momento, Allison Becker de Brasil es el que más atajadas suma en las favoritas con 11, teniendo una actuación memorable ante Marruecos para el 1-1 final. Thibaut Courtois, por su parte, mantuvo el cero en el pórtico de Bélgica ante Irán, donde tuvo que realizar 3 complejas paradas.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Unai Simón, de España, se ganó la titularidad con Luis de la Fuente y le responde al DT con creces. Lleva dos vallas invictas en dos salidas.

Bart Verbruggen, de Países Bajos, sostiene el fondo de los tulipanes.

Lea también: Video | La locura se adueñó de los festejos en Bosnia y Sudáfrica tras la victoria de sus selecciones en el Mundial

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Fifa
Mundiales de fútbol
Mundial México, Estados Unidos y Canadá
Arqueros
Mundial 2026
Copa Mundial de la FIFA 2026
Norteamérica
Camilo Vargas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos