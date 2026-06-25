En Norteamérica 2026 los héroes usan guantes: estos son los mejores arqueros del Mundial

Al menos una atajada de categoría se ve en cada juego del Mundial de Norteamérica 2026. Por un lado están los porteros que brindan espectáculo, esos que atajan todo con voladas de palo a palo, que parecen tener ocho brazos y hacen que sea un infierno el partido para los delanteros rivales.
Por el otro están los que no destacan tanto por dar show, sino que dan seguridad, juegan con sobriedad y son igual o más efectivos que los anteriores. Ya lo dijo en su momento el mítico entrenador y médico colombiano, Gabriel Ochoa Uribe (Q.E.P.D.): “con un buen arquero puedo dormir tranquilo”.