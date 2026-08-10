Presupuesto 2027, en la mira: advierten que podría quedar desfinanciado en hasta $60 billones

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, presentado por el Gobierno de Gustavo Petro y aforado en $575,6 billones, enfrenta nuevos cuestionamientos antes de iniciar su discusión formal en el Congreso. A la solicitud anunciada por el Centro Democrático para que el Ministerio de Hacienda revise las cuentas, se sumó ahora el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, quien pidió directamente devolver la iniciativa.
Restrepo sostuvo que el proyecto estaría “mal financiado” y advirtió que el desfinanciamiento podría llegar hasta los $60 billones, debido a que, según su análisis, los ingresos estarían sobreestimados para respaldar un nivel de gasto que posteriormente podría no contar con los recursos suficientes.
“El proyecto de prespuesto 2027 debe devolverse: está mal financiado”, señaló Restrepo en una publicación en X.