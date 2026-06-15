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Argentina debuta y Messi inicia su último Mundial, 20 años después de su primer gol

En el estreno ante Argelia este martes, también alcanzará los 200 partidos con la selección albiceleste.

  • Lionel Messi iniciará este martes la disputa de lo que parece ser su último Mundial, una cita en la que, desde el primer partido, seguirá rompiendo récords que lo han convertido en una leyenda de este deporte. FOTO getty
    Lionel Messi iniciará este martes la disputa de lo que parece ser su último Mundial, una cita en la que, desde el primer partido, seguirá rompiendo récords que lo han convertido en una leyenda de este deporte. FOTO getty
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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El debut de Argentina frente a Argelia, este martes a las 8:00 p.m. con transmisión de DirecTV, Caracol, RCN y Disney+, tendrá un significado especial para Lionel Messi. El capitán de la Albiceleste comenzará el que todo indica será su último Mundial y lo hará rodeado de dos hitos que resumen la magnitud de su carrera. El primero tiene relación con una fecha imborrable en la historia del fútbol argentino. Este 16 de junio se cumplen exactamente 20 años del primer gol de Messi en una Copa del Mundo, una anotación que marcó el inicio de una leyenda que terminaría alcanzando la cima en Qatar 2022.

Aquel tanto llegó en Alemania 2006, cuando Messi apenas estaba a días de cumplir 19 años. José Pekerman le dio ingreso en el minuto 75 del partido contra Serbia y Montenegro, reemplazando a Maximiliano Rodríguez. Argentina ya dominaba ampliamente el encuentro, pero el joven atacante del Barcelona aprovechó cada minuto para demostrar por qué era considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial.

Primero asistió a Hernán Crespo para el cuarto gol argentino tras una brillante acción por la banda izquierda. Luego, a dos minutos del final, llegó el momento que quedaría grabado para siempre. Tras una combinación entre Juan Román Riquelme, Carlos Tévez y Crespo, Messi recibió dentro del área, controló y definió de pierna derecha ante la salida del arquero Dragoslav Jevric para sellar el 6-0 definitivo.

Fue el primer gol mundialista de una carrera que terminaría convirtiéndolo en el máximo referente de la historia de la Selección Argentina.

Como si el aniversario no fuera suficiente, Messi alcanzará frente a Argelia una cifra reservada para muy pocos futbolistas: disputará su partido número 200 con la camiseta de Argentina. La historia comenzó el 17 de agosto de 2005, cuando debutó frente a Hungría. Aquella presentación duró apenas unos segundos antes de ser expulsado. Dos décadas después, el rosarino es dueño de prácticamente todos los récords posibles con la Albiceleste.

Llega a este Mundial con 117 goles, 64 asistencias y más de 16.000 minutos disputados. Además, es el futbolista con más presencias en la historia de la selección argentina, superando ampliamente a Javier Mascherano, Ángel Di María y Javier Zanetti.

Su legado también se extiende a los Mundiales. Con 26 partidos disputados, Messi ya posee el récord absoluto de encuentros jugados en Copas del Mundo, por encima de leyendas como Lothar Matthäus, Miroslav Klose y Paolo Maldini.

Pero más allá de las cifras, su legado quedó definitivamente consolidado con la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Aunque Argentina llega como favorita, Argelia representa una amenaza considerable. El conjunto africano suele presentar una apariencia conservadora y por momentos cede la iniciativa al rival, pero es capaz de transformar una recuperación en una ocasión de gol con apenas tres o cuatro pases. Su esquema habitual 4-3-3 se caracteriza por la velocidad de las transiciones y por la calidad técnica de varios de sus atacantes.

La principal referencia sigue siendo Riyad Mahrez. A sus 35 años mantiene intacta gran parte de su capacidad para desequilibrar. Ya no juega exclusivamente pegado a la banda derecha; ahora suele moverse hacia el centro para participar en la generación de juego y asistir a sus compañeros.

Sin embargo, las mayores expectativas están puestas en dos jóvenes figuras. Una de ellas es Anis Hadj Moussa, extremo zurdo de 24 años que juega en el Feyenoord y que suele partir desde la derecha para buscar el remate hacia adentro. La otra es Ibrahim Maza, delantero de apenas 20 años que pertenece al Bayer Leverkusen y que se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol argelino.

Argentina buscará iniciar con victoria la defensa del título mundial, pero enfrente tendrá un rival capaz de castigar cualquier error. Y mientras la Albiceleste comienza una nueva aventura, Messi volverá a sumar otra página a una historia que hace tiempo dejó de medirse en años para hacerlo en récords.

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