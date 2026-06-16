Aún faltan 4 grupos y 16 equipos por debutar en el Mundial: ¿cómo y cuándo ver los partidos?

Partidos del Grupo I: Francia debuta y Haaland juega su primer Mundial

Este martes 16 de junio inicia el camino de la subcampeona del mundo, Francia, contra una de las mejores selecciones africanas del momento, Senegal. El partido entre los galos y los de Dakar será a las 2:00 p.m., hora de Colombia, con transmisión de DirecTV. Francia es para muchos el principal candidato a llevarse la Copa del Mundo, con un ataque de ensueño con figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé o Désiré Doué. En el 2002 se enfrentaron también y ganó Senegal. Este partido se juega en Nueva York. A segunda hora, se dará un debut histórico en el Mundial: Erling Haaland. El androide jugará para Noruega en el duelo contra Irak, que vuelve a la Copa del Mundo después de 40 años. El equipo nórdico cuenta con figuras como Martin Ødegaard o Alexander Sørloth que complementan el ataque. Se jugará a las 5:00 p.m., con transmisión de Win Sports y DirecTV. El estadio de Boston en Foxborough, Nueva Inglaterra, será testigo del primer partido de Noruega en esta edición.

Partidos del Grupo J: Messi inicia la defensa del título

Aquí se encuentra la actual campeona del mundo, Argentina, que saltará al terreno del Estadio Kansas City e iniciará el camino a la defensa de la corona ante Argelia, equipo que vuelve a una Copa del Mundo tras 8 años. Lionel Messi capitaneará a la albiceleste en este que es quizá su última participación mundialista. El juego será a las 8:00 p.m., y lo transmiten Caracol TV, RCN TV, Win Sports y DirecTV. En el conjunto africano ataja Luca Zidane, hijo de Zinedine.

Llegando a las 11:00 p.m., hora de Colombia, se cerrará la jornada con el duelo entre Austria y Jordania. Los jordanos, que vienen de caer en un amistoso preparatorio ante la Selección Colombia el pasado domingo 7 de junio, debutarán en una Copa del Mundo ante un país de tradición futbolera. Austria, liderada por David Alaba, quiere dar un buen primer paso. Se jugará en San Francisco. Transmite DirecTV. En otras noticias: Video | Bayern Múnich le rinde un homenaje a Luis Díaz antes de su debut en el Mundial 2026

Partidos del Grupo K: Colombia y Portugal salen a escena

Este es el grupo que nos desvela a los colombianos. El primer partido será entre el rival a vencer en el grupo, Portugal, contra República Democrática del Congo. Un equipo luso que busca dar a su líder, Cristiano Ronaldo, la alegría de ser campeón mundial en su última Copa del Mundo, se enfrenta a un conjunto que físicamente es muy bueno. El partido se jugará a las 12:00 p.m. el próximo miércoles 17 de junio en el Estadio de Houston. Este juego lo transmitirá DirecTV. Colombia vuelve a un Mundial tras ocho años y se enfrenta a un equipo debutante, Uzbekistán. Los Lobos Blancos de Fabio Cannavaro tienen como prioridad el orden defensivo; es allí donde la estrategia de Néstor Lorenzo debe encontrar soluciones. Ante un Estadio Ciudad de México (Azteca) pintado de amarillo, la Tricolor quiere ganar su primer partido. El juego será a las 9:00 p.m. del miércoles 17 de junio con transmisión de DirecTV, Disney+, Caracol TV y RCN TV.

Grupo L

Uno de los grupos más atractivos de la copa también se abre este miércoles 17 de junio. El primer partido será una constelación de estrellas entre Inglaterra y Croacia. Los equipos encabezados por Harry Kane y Luka Modric se ven las caras en Dallas a las 3:00 p.m. El duelo se podrá seguir en Win Sports y DirecTV. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Por último, una histórica Panamá que participa ocho años después de Rusia 2018 en una Copa del Mundo, se enfrenta a Ghana de Carlos Queiroz. Las Estrellas Negras parten como favoritas, pero los centroamericanos tienen hambre de triunfo. El partido que se jugará en Toronto, Canadá, será a las 6:00 p.m., con transmisión de DirecTV. Lea también: Prográmese | Estos son los partidos de este martes 16 de junio en el Mundial de Norteamérica 2026

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