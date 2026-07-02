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Video | España venció a Austria con doblete de Mikel Oyarzabal y gol de Pedro Porro

España venció a Austria 3-0 y Oyarzabal llegó a cuatro tantos en el Mundial de Norteamérica.

  • El delantero, Mikel Oyarzabal marcó a los 36 y 89 minutos en la victoria de España ante Austria, para clasificarse a los octavos de final. FOTO TOMADA X@SEFutbol
    El delantero, Mikel Oyarzabal marcó a los 36 y 89 minutos en la victoria de España ante Austria, para clasificarse a los octavos de final. FOTO TOMADA X@SEFutbol
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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El delantero Mikel Oyarzabal marcó doblete ante Austria, para la victoria 3-0 de los dirigidos por Luis de la Fuente. El artillero de la Real Sociedad ajusta cuatro tantos en el Mundial con España.

Los goles del español llegaron a los 38 y 89 minutos, respectivamente, para confirmar el avance de su selección a los octavos de final del Mundial de Norteamérica, donde son una de las selecciones favoritas para luchar por el título.

También le puede interesar: Vitinha afirmó que Portugal debe mejorar en la previa del partido ante Croacia: ¿tendrán problemas para avanzar los lusos?

España, que había marcado a través de Marc Cucurella, tuvo que aplazar la celebración porque el árbitro anuló la acción por una presunta falta sobre el arquero. Pero los ibéricos, que son dominadores del juego, siguieron insistiendo hasta que Oyarzabal pudo concretar el tanto que los tiene, por el momento, con la victoria.

El duelo se disputa en Los Ángeles y los jugadores están en el descanso del medio tiempo.

Hay que recordar que el ganador de esta llave se medirá al ganador de la serie que disputarán Portugal y Croacia, a segunda hora, a partir de las 6:00 de la tarde, hora de Colombia, este jueves.

En la segunda parte, España amplió su ventaja con el tanto de Pedro Porro a los 66 minutos, y antes de finalizar el juego, a los 89, Oyarzabal volvió a celebrar, llegando solo por la mitad del campo y rematando ante la salida del arquero, Alexander Schlager, quien fue la figura de su selección, evitando otros tantos.

De esta manera, España, una de las favoritas, se clasifica a octavos de final y queda a la espera de conocer su rival para el duelo que se desarrollará el 6 de julio en Dallas.

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