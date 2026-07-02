Video | España venció a Austria con doblete de Mikel Oyarzabal y gol de Pedro Porro

El delantero Mikel Oyarzabal marcó doblete ante Austria, para la victoria 3-0 de los dirigidos por Luis de la Fuente. El artillero de la Real Sociedad ajusta cuatro tantos en el Mundial con España.

Los goles del español llegaron a los 38 y 89 minutos, respectivamente, para confirmar el avance de su selección a los octavos de final del Mundial de Norteamérica, donde son una de las selecciones favoritas para luchar por el título.

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España, que había marcado a través de Marc Cucurella, tuvo que aplazar la celebración porque el árbitro anuló la acción por una presunta falta sobre el arquero. Pero los ibéricos, que son dominadores del juego, siguieron insistiendo hasta que Oyarzabal pudo concretar el tanto que los tiene, por el momento, con la victoria.