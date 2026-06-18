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Padre de Messi atraviesa “una situación de salud” y familia pide privacidad

Tras la emotiva reacción de Lionel Messi en el Mundial, su familia aclaró que su padre, Jorge Messi, está bajo seguimiento médico con evolución favorable, exigiendo además respeto y el fin de las especulaciones mediáticas.

  • Lionel y su padre Jorge Messi. FOTO INSTAGRAM MESSI
    Lionel y su padre Jorge Messi. FOTO INSTAGRAM MESSI
Agencia AFP
hace 3 horas
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El padre de Lionel Messi, Jorge Messi, “atraviesa una situación de salud” y se encuentra bajo seguimiento médico con una evolución favorable, informó este jueves la familia del astro argentino, tras la circulación de rumores sobre su estado.

Las versiones sobre la salud de Messi padre, de 68 años, se intensificaron luego de que el capitán albiceleste quebrara en llanto tras marcar el primero de sus tres goles en el triunfo 3-0 de Argentina el martes ante Argelia, en el debut del campeón defensor en el Mundial de Norteamérica.

“En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, señaló el texto, sin ofrecer detalles sobre la enfermedad que padece Jorge Messi.

Le puede interesar: Messi explicó sus lágrimas después de su primer gol en el Mundial: “Pasé unos días difíciles

Tras marcar su primera diana contra los argelinos, Messi se emocionó hasta las lágrimas y después explicó que su llanto se debía a haber pasado momentos “difíciles” en los últimos días, sin dar más detalles.

“Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”, dijo entonces el astro argentino a periodistas.

Jorge Messi es representante y una de las principales figuras de apoyo de su hijo. Lo ha acompañado durante su carrera en el Barcelona, el Paris Saint-Germain y ahora con el Inter Miami, así como en los principales títulos obtenidos con la selección argentina.

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En el comunicado, “la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

“Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, añadió el texto.

Siga leyendo: Terminó la primera semana del Mundial: 56 futbolistas anotaron 74 goles en 24 partidos; así va la tabla de goleadores

Preguntas y respuestas

¿Cuál es el estado de salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi?
Según el comunicado oficial de la familia, Jorge Messi (68 años) se encuentra bajo constante seguimiento médico y evolucionando favorablemente de un cuadro clínico reservado, desmintiendo versiones de extrema gravedad.
¿Por qué lloró Lionel Messi en el partido contra Argelia?
El capitán argentino se conmovió hasta las lágrimas tras su primer gol debido a la angustia familiar generada por los problemas de salud de su padre, describiendo los días previos al debut como “difíciles y complicados”.
¿Cómo quedó el debut de Argentina en el Mundial 2026?
Argentina, actual campeona defensora del torneo, debutó con una sólida victoria de 3-0 frente a la selección de Argelia, compromiso en el cual Lionel Messi marcó un triplete
¿Qué enfermedad tiene Jorge Messi?
La familia confirmó que atraviesa una situación de salud, pero no reveló el diagnóstico ni detalles médicos específicos.

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