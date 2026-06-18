Padre de Messi atraviesa “una situación de salud” y familia pide privacidad

El padre de Lionel Messi, Jorge Messi, “atraviesa una situación de salud” y se encuentra bajo seguimiento médico con una evolución favorable, informó este jueves la familia del astro argentino, tras la circulación de rumores sobre su estado.

Las versiones sobre la salud de Messi padre, de 68 años, se intensificaron luego de que el capitán albiceleste quebrara en llanto tras marcar el primero de sus tres goles en el triunfo 3-0 de Argentina el martes ante Argelia, en el debut del campeón defensor en el Mundial de Norteamérica.

“En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, señaló el texto, sin ofrecer detalles sobre la enfermedad que padece Jorge Messi.

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Tras marcar su primera diana contra los argelinos, Messi se emocionó hasta las lágrimas y después explicó que su llanto se debía a haber pasado momentos “difíciles” en los últimos días, sin dar más detalles.

“Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”, dijo entonces el astro argentino a periodistas.

Jorge Messi es representante y una de las principales figuras de apoyo de su hijo. Lo ha acompañado durante su carrera en el Barcelona, el Paris Saint-Germain y ahora con el Inter Miami, así como en los principales títulos obtenidos con la selección argentina.