En vivo | Instalación del nuevo Congreso: Petro llegó tarde a dar su último discurso

El saliente presidente de la República, Gustavo Petro, da su último discurso como jefe de Estado en ejercicio este 20 de Julio, día de la Independencia de Colombia, en donde se posesiona el nuevo Congreso.

“Los invito este 20 de Julio a acompañar a la fuerza pública y, después de su desfile, a escuchar mi despedida como jefe de Estado de Colombia”, dijo Petro.

El mandatario hablará del nuevo papel que ocupará la izquierda, ahora como oposición, y su defensa de las reformas sociales, justo horas después de que aceptara ser el jefe de su partido político, el Pacto Histórico, lo que lo ungirá como el verdadero jefe de la oposición frente al gobierno de De la Espriella.