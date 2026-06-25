Jürgen Klopp no se olvida de Luis Díaz y lo demostró con conmovedor gesto en redes sociales

En medio de la euforia que rodea a la Selección Colombia tras asegurar su boleto matemático a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una de las figuras más queridas del fútbol internacional, Jürgen Klopp, ha captado la atención con un gesto hacia uno de sus pupilos, Luis Díaz.
El carismático entrenador alemán, quien se encuentra actualmente en Norteamérica desempeñándose como analista estelar para la televisión de su país durante la cita mundialista, sorprendió a sus seguidores en Instagram con una publicación dedicada al extremo guajiro.
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En sus redes, Klopp posteó imágenes posando sonriente junto a imponentes vallas publicitarias que exhibían la imagen de Díaz, acompañadas del mensaje: “Miren a quién me encontré”.