Fuerte cruce entre Bellingham y el técnico Tuchel sacude a Inglaterra antes de Argentina

La clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 dejó una imagen de felicidad por el triunfo sobre Noruega, pero también abrió una grieta dentro del equipo. Jude Bellingham, la gran figura de los Three Lions, respondió públicamente a las críticas del entrenador Thomas Tuchel y dejó al descubierto un rifirrafe que llega en el peor momento: a pocos días del decisivo duelo frente a Argentina.
El conjunto inglés remontó un partido muy exigente para imponerse 2-1 en el tiempo suplementario. Sin embargo, mientras los jugadores celebraban el paso a la penúltima ronda de la Copa del Mundo, Tuchel sorprendió con un duro análisis sobre el rendimiento de sus dirigidos.
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