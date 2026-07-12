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¿Qué se sabe de la muerte de un joven en medio de disturbios en Segovia?

Mientras un testigo asegura que la víctima recibió un disparo cuando participaba en una manifestación, el Ejército sostiene que el fallecimiento ocurrió luego de un intercambio de disparos tras un ataque contra uno de sus uniformados.

  • La muerte de un joven ocurrió durante las protestas que se presentaron en Segovia tras un operativo de la fuerza pública contra la minería ilegal. FOTO: Cortesía.
    La muerte de un joven ocurrió durante las protestas que se presentaron en Segovia tras un operativo de la fuerza pública contra la minería ilegal. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La madrugada y la mañana de este domingo estuvieron marcadas por una compleja situación de orden público en Segovia, en el nordeste antioqueño, donde un operativo de la fuerza pública contra la minería ilegal derivó en protestas, enfrentamientos y denuncias por presuntas afectaciones a la población civil.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las autoridades adelantaron desde las primeras horas del día un amplio operativo en una zona minera, lo que provocó movilizaciones de mineros informales y habitantes del municipio.

En medio de esos hechos comenzaron a circular videos en los que se observa la presencia de uniformados en sectores urbanos y se escuchan múltiples detonaciones. Además, organizaciones defensoras de derechos humanos hicieron llegar a este diario registros audiovisuales y testimonios en los que se denuncia el uso de gases lacrimógenos en un barrio donde residen familias con niños.

Uno de los hechos que permanece bajo verificación es la muerte de un joven durante las manifestaciones. EL COLOMBIANO pudo conocer el testimonio de una persona que se encontraba en el lugar de los hechos, cuya identidad se reserva por seguridad y a petición del ciudadano.

Según esta versión, la comunidad se encontraba realizando una manifestación cuando se presentaron nuevos enfrentamientos con la fuerza pública.

“Nosotros estamos haciendo una manifestación pacífica y empezaron otra vez de nuevo los ataques del Ejército. Toda la noche estuvieron hostigándonos el Ejército, la Policía y el Esmad (hoy Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO) con gases”, afirmó el testigo.

En contexto: ¿Qué pasa en Segovia? Hay protestas y un muerto tras operativo contra minería ilegal

La persona aseguró que durante la jornada una patrulla motorizada del Ejército habría pasado por el lugar donde se encontraban los manifestantes.

En una de las ocasiones pasó una patrulla motorizada del Ejército disparando y mató a una de las personas que está en la manifestación, un joven”, sostuvo.

El ciudadano también afirmó que los gases lacrimógenos llegaron hasta sectores residenciales del municipio.

“Había personas que tenían que salir a la calle desesperadas porque el humo y el gas estaban entrando en las casas y seguían disparando”, relató.

Según el testimonio, el conflicto estaría relacionado con un operativo realizado en la mina Frontera, en el que, afirmó, participaron la fuerza pública y la empresa multinacional Aris Mining, compañía que opera en la zona minera de Segovia.

El testigo aseguró que después de la intervención los trabajadores y habitantes realizaron una manifestación para expresar su desacuerdo con el procedimiento.

Lea más: Bombardeo al Clan del Golfo en Amalfi dejó al menos dos muertos

La persona que murió ya estaba en la manifestación después de que se hizo esa intervención. La gente de la mina se organizó para hacer una manifestación para mostrar el desacuerdo por esa intervención tan rápida”, señaló.

¿Qué dicen las autoridades al respecto de la situación orden público que ocurre en Segovia, Antioquia?

Frente a estos señalamientos, EL COLOMBIANO consultó al Ejército Nacional para conocer su versión sobre lo ocurrido.

Según la institución, las tropas se encontraban apoyando a la Policía en labores de seguridad durante las manifestaciones cuando uno de los participantes habría atacado con arma de fuego a un soldado de una patrulla motorizada.

La versión militar indica que el uniformado respondió al ataque y se produjo un intercambio de disparos. Posteriormente, la persona que habría disparado corrió hacia el grupo de manifestantes, donde se perdió entre las personas.

El Ejército señaló que después llegó una persona herida al hospital del municipio, donde falleció. La institución indicó que hasta el momento no se ha establecido plenamente su identidad ni si tendría algún vínculo con un grupo armado ilegal.

Mientras continúan las verificaciones sobre lo ocurrido, la muerte del joven se mantiene como uno de los puntos centrales de la investigación sobre la jornada de protestas que dejó tensión en Segovia y cuestionamientos alrededor del desarrollo del operativo.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó con el joven que murió durante las protestas en Segovia?
Un joven murió durante la jornada de protestas registrada en Segovia, Antioquia, luego de un operativo de la fuerza pública contra la minería ilegal. Las circunstancias exactas de su muerte aún son materia de verificación y existen versiones diferentes sobre lo ocurrido.
¿Qué dice el Ejército sobre la muerte del joven en Segovia?
El Ejército afirmó que durante las manifestaciones uno de los participantes atacó con arma de fuego a un soldado de una patrulla motorizada. Según la institución, el uniformado respondió y se produjo un intercambio de disparos. Posteriormente, una persona herida llegó al hospital, donde falleció.
¿Por qué hubo protestas en Segovia, Antioquia?
Las protestas ocurrieron después de un operativo de la fuerza pública contra la minería ilegal en una zona minera del municipio. Según un testimonio conocido por EL COLOMBIANO, los habitantes y trabajadores realizaron manifestaciones para expresar su desacuerdo con la intervención.

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Andrés Julián Rendón
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