Juanfer Quintero: “Cada día mejoramos mucho más y queremos ganarle a Portugal”

La Selección Colombia afrontará este sábado su prueba más exigente de la fase de grupos del Mundial frente a Portugal. Antes del compromiso, el volante antioqueño Juan Fernando Quintero transmitió confianza en la evolución del equipo, destacó la fortaleza colectiva del plantel y aseguró que la Tricolor llega preparada para competir ante una de las selecciones más poderosas del torneo.
Más allá de los nombres propios y del protagonismo que suele tener cuando ingresa al campo, Juan Fernando Quintero dejó claro que el éxito de la Selección Colombia pasa por el funcionamiento colectivo. En la previa del duelo frente a Portugal, el volante aseguró que el crecimiento del equipo ha sido producto del compromiso de todo el grupo y confía en mantener esa evolución ante un rival de máxima exigencia.