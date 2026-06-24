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El flow musical de “Quinterito” que sorprendió antes del partido de Colombia y RDC

Más allá de las canchas, Juan Fernando Quintero ha incursionado en la música como cantante junto a amigos de Medellín. El mediocampista también se destaca por su faceta empresarial y su afición por la gastronomía.

  • Juan Fernando Quintero, a parte de jugar al fútbol, también canta. FOTOS: Colprensa - captura de video @SC_ESPN
    Juan Fernando Quintero, a parte de jugar al fútbol, también canta. FOTOS: Colprensa - captura de video @SC_ESPN
El Colombiano
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hace 2 horas
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Con audífonos y moviéndose al ritmo de la música urbana, sorprendieron a Juan Fernando Quintero cuando se dirigía al camerino de la Selección Colombia para disputar su segundo partido del Mundial de 2026 frente a la República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara (Estadio Akron) en México.

“Juanfer” disputó este martes su partido número 50 con la Tricolor. Además, figura entre los colombianos con más partidos en la historia de los Mundiales, solo por detrás de Carlos “El Pibe” Valderrama y Freddy Rincón, con 10; Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina, con 9; y James Rodríguez, con 8.

Y es que el volante de la Tricolor ha dejado ver una faceta poco conocida fuera de las canchas. Con el paso de los años en la Selección Colombia, Quintero también ha desarrollado su gusto por la música, llegando a interpretar temas de reguetón y rap junto a Los Hermanos del Rap y Cibernauta Remix.

Lea también: Colombia clasificó a dieciseisavos de final del Mundial: con gol de Daniel Muñoz venció a Congo y es primero del Grupo K

Tengo amigos muy cercanos a la música. Hoy en día, mi hermano es un artista de Medellín”, expresó Quintero en una entrevista con La Red.

Agregó que si bien ha incursionado en la música, ese no sería su principal enfoque en la vida, pues también tiene una faceta como emprendedor y amante de la gastronomía: “Vivo el hoy y estoy muy contento con lo que está pasando. Estoy en mi mejor etapa y quiero aprovecharla al máximo”.

Juan Fernando Quintero ha jugado en al menos 11 equipos a lo largo de su carrera, entre ellos Envigado Fútbol Club, Club Atlético River Plate, Junior de Barranquilla, América de Cali, Racing Club, Atlético Nacional y FC Porto.

Entérese: Las armas letales con las que Congo se ilusiona para frenar a Colombia en el Mundial 2026: así enfrentará a la ‘Sele’

Colombia es primero del grupo con seis puntos, seguido de Portugal con cuatro, que en la jornada goleó 5-0 a los uzbekos. El próximo sábado en Miami los cafeteros intentarán defender la punta en un partido muy esperado por los hinchas frente al equipo comandado por Cristiano Ronaldo.

“Ahora a pasar página y pensar en lo que es Portugal”, sostuvo Daniel Muñoz, quien marcó el gol contra el seleccionado de República Democrática del Congo. “Llevamos dos escalones de ocho y ya vamos paso a paso”, añadió en referencia el deseo de los cafeteros de disputar la final de la competencia.

Con información de AFP*

Siga leyendo: Video | Así fue el golazo de Daniel Muñoz con el que Colombia venció 1-0 a RD Congo: reviva el tanto del antioqueño

Preguntas y respuestas

¿Juan Fernando Quintero canta?
Sí. El futbolista colombiano ha participado en proyectos musicales relacionados con reguetón y rap junto a artistas urbanos colombianos.
¿Qué música escucha Juan Fernando Quintero?
Quintero ha manifestado afinidad por la música urbana y mantiene amistad con varios artistas del género, especialmente en Medellín.
¿Cuántos partidos lleva Juan Fernando Quintero con Colombia?
Ante República Democrática del Congo disputó su partido número 50 con la Selección Colombia.

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