El flow musical de “Quinterito” que sorprendió antes del partido de Colombia y RDC

Con audífonos y moviéndose al ritmo de la música urbana, sorprendieron a Juan Fernando Quintero cuando se dirigía al camerino de la Selección Colombia para disputar su segundo partido del Mundial de 2026 frente a la República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara (Estadio Akron) en México.

“Juanfer” disputó este martes su partido número 50 con la Tricolor. Además, figura entre los colombianos con más partidos en la historia de los Mundiales, solo por detrás de Carlos “El Pibe” Valderrama y Freddy Rincón, con 10; Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina, con 9; y James Rodríguez, con 8.

Y es que el volante de la Tricolor ha dejado ver una faceta poco conocida fuera de las canchas. Con el paso de los años en la Selección Colombia, Quintero también ha desarrollado su gusto por la música, llegando a interpretar temas de reguetón y rap junto a Los Hermanos del Rap y Cibernauta Remix.

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“Tengo amigos muy cercanos a la música. Hoy en día, mi hermano es un artista de Medellín”, expresó Quintero en una entrevista con La Red.

Agregó que si bien ha incursionado en la música, ese no sería su principal enfoque en la vida, pues también tiene una faceta como emprendedor y amante de la gastronomía: “Vivo el hoy y estoy muy contento con lo que está pasando. Estoy en mi mejor etapa y quiero aprovecharla al máximo”.