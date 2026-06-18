¿Quién es Johan Manzambi, el suizo de origen africano que se convirtió en el más joven en marcar doblete en un Mundial?

Los primeros 74 minutos del partido entre Suiza y Bosnia fueron aburridos. Ninguno de los dos equipos mostró un juego atrevido, iniciativa para marcar, irse adelante en el marcador. Sin embargo, el ingreso del atacante Johan Manzambi, que juega en el Friburgo de la Bundelisga alemana, cambió el rumbo del juego.
El joven suizo, de origen africano, marcó el primer tanto al minuto 74 y al minuto 90. También marcaron, por el cuadro de la cruz blanca en la bandera, Rubén Vargas y Granit Xhaka. Con este doblete, Manzambi, que tiene 20 años y 247 días, se convirtió en el futbolista más joven en toda la historia del mundial que logró celebrar dos dianas después de empezar un juego siendo suplente. Por Bosnia descontó Ermin Mahmic.