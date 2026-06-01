¿Qué comen los osos cuando hace calor en Medellín? Helados de fruta: así refrescan a los animales del Parque de la Conservación

En mayo, Medellín rompió su récord histórico de temperatura y llegó a registrar hasta 33,8°C. Ese calor de ventanas abiertas y ventiladores encendidos también se siente dentro del Parque de la Conservación. Los osos de anteojos, acostumbrados al frío del páramo, jadean y se tiran sobre el suelo o directamente al agua. Los ocelotes se ponen inquietos con el sol de las tres de la tarde y caminan de un lado a otro. Las aves buscan las bañeras para mojarse. El equipo de etología lo observa todo, y cuando aparecen estos signos de estrés calórico, actúan.

La respuesta son los enriquecimientos fríos: preparaciones congeladas adaptadas a la dieta de cada especie, como salpicones que les cuelgan entre las ramas para que se hidraten. Para los osos y los primates, helados de fruta picada mezclada con su propio jugo. Para los felinos como ocelotes y pumas, paletas hechas con restos de carne. Aunque son helados, no llevan barquillo ni chantilly; son la dieta habitual de cada animal convertida en paleta.

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“En algunos casos la fruta va un poco más licuada para que le dé más sabor al congelado, y en otros lleva la fruta picada para que vayan accediendo a ella a medida que se va derritiendo el hielo y lo van chupando”, explica Carlos Madrid, líder de conservación y bienestar animal del parque.

La estrategia varía según la especie porque las necesidades también son distintas. Los reptiles son felices con las altas temperaturas — son animales de sangre fría y el calor les favorece —. Pero los animales de hábitats de montaña o páramo, con pelajes densos y mayor grasa corporal, acumulan más calor y requieren más atención. Madrid señala que los más afectados han sido los osos de anteojos, que tienen acceso permanente a una pileta y reciben rociados adicionales de manguera.

Las paletas se entregan en los picos de calor del día, generalmente entre el mediodía y las tres de la tarde. A eso se suman otras medidas: rociado del hábitat con agua dos o tres veces al día, acceso a zonas internas donde los animales pueden refugiarse del sol sin estar expuestos al público, y bañeras para las aves y los osos que disfrutan mojarse.

En la jerga de los cuidadores de fauna, estas preparaciones son enriquecimientos ambientales, es decir, técnicas para modificar el entorno de un animal en cautiverio y estimular sus comportamientos naturales. Su propósito va más allá de bajar la temperatura, también es sacar a los animales de la rutina, incentivarlos a explorar y mantenerlos activos. “Los animales se ponen muy activos, juegan con los pedazos de fruta, llegan a lamerlo, a cogerlo con las manitos. Se nota un comportamiento de disfrute”, cuenta el cuidador.