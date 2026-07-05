Capturaron a hombre que presuntamente distribuía pornografía infantil a través de videojuegos

En un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, fue capturado en Santa Marta (Magdalena) Wadin Rafael de Alba Navarro, señalado de almacenar y distribuir contenido de explotación sexual infantil a través de una plataforma de videojuegos en línea.
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La investigación comenzó tras reportes emitidos por una plataforma internacional de servicios de mensajería, que alertaron sobre la circulación de material explícito con menores de edad. Estos informes fueron recibidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos y, mediante canales de cooperación internacional, trasladados a la Fiscalía colombiana, que activó de inmediato las pesquisas para identificar el origen de la alerta.