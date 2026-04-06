Estado de salud de James: ¿tiene rabdomiólisis? Lo que se sabe y lo que no

La situación de James Rodríguez ha encendido las alarmas en el entorno de la Selección Colombia a poco más de dos meses del inicio del Mundial 2026. Su reciente hospitalización, su ausencia con Minnesota United y la aparición de versiones médicas no confirmadas han alimentado un debate inevitable: ¿corre riesgo real su presencia en el torneo? El análisis, sin embargo, exige separar con claridad los hechos comprobados de las hipótesis, y entender que el verdadero punto crítico no es lo que ocurrió, sino cómo evolucione en las próximas semanas. La información confirmada por el club y la Federación Colombiana de Fútbol establece que el volante sufrió una deshidratación severa tras el amistoso frente a Francia selección de fútbol, disputado el 29 de marzo. El episodio obligó a su hospitalización durante aproximadamente 72 horas, tras lo cual fue dado de alta y permanece en su residencia bajo reposo y seguimiento médico. El entrenador Cameron Knowles ha insistido en un mensaje de calma: el jugador está siendo evaluado “día a día” y su regreso dependerá exclusivamente de la autorización médica. No hay, en el discurso oficial, referencias a lesiones estructurales ni a complicaciones irreversibles. Sin embargo, el hecho de que aún no exista una fecha clara de retorno y que su reintegración esté condicionada introduce el primer elemento de incertidumbre.

Un periodista habló de rabdomiólisis, pero la Federación y el club lo niegan El foco de la preocupación no radica tanto en el diagnóstico oficial como en las versiones extraoficiales. Un periodista en Estados Unidos vinculó la hospitalización a una posible rabdomiólisis, una condición que implica la descomposición del tejido muscular y que, en escenarios graves, puede derivar en daño renal o complicaciones cardíacas. Es clave subrayarlo: ni el club ni la Selección Colombia han confirmado este diagnóstico. Aun así, su sola mención altera el análisis, porque cambiaría radicalmente los tiempos de recuperación y el nivel de riesgo. “No sé de dónde sacaron eso; es falso”, aseguró una fuente médica de la Federación consultada por este medio. “En las valoraciones que se les hace a los jugadores en cada convocatoria se podría haber diagnosticado eso, pero no es cierto”, reiteró. Además, hay que decir que, en Estados Unidos, la Ley HIPAA salvaguarda la privacidad y protege legalmente la información médica de los pacientes, por lo que lo del periodista parece más una especulación que un hecho confirmado. Por su parte, el club publicó un comunicado negando la rabdomiólisis: “Minnesota United FC se toma muy en serio la salud y la privacidad de sus jugadores. El club y nuestros profesionales médicos pueden afirmar de manera inequívoca que no ha habido evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis. Respetuosamente pedimos a los medios de comunicación y al público que se abstengan de seguir especulando sobre la salud de James. Cualquier actualización adicional será comunicada directamente por el club a través de canales oficiales”. Asimismo, otras fuentes apuntan a una explicación menos alarmante: una virosis estomacal que habría derivado en la deshidratación. Incluso Luis Díaz describió el estado del jugador como una especie de intoxicación tras el partido, una versión más coherente con un cuadro infeccioso que con una afección muscular severa. El factor médico: más allá del calendario Desde la medicina deportiva, el tiempo de recuperación no se mide únicamente en días. Como le explicó a este diario el especialista Rodrigo Villanueva: “Los tiempos de recuperación pueden oscilar entre una y tres semanas en situaciones leves, o extenderse durante varios meses si surgen complicaciones. Sin embargo, más allá del calendario, lo determinante es que el jugador no presente síntomas, recupere plenamente su fuerza muscular y tenga sus indicadores clínicos dentro de la normalidad”. Esto significa que, incluso si el episodio inicial fue controlado, su regreso a la competencia no será inmediato ni automático. Además, cualquier recaída o alteración podría retrasar de forma considerable su proceso de recuperación. El momento en el que llega este episodio no es menor. James apenas ha disputado dos partidos en la temporada 2026 de la MLS, con minutos muy limitados, y venía de un proceso de adaptación marcado por problemas de visado, falta de ritmo y decisiones técnicas. Es decir, no solo enfrenta una recuperación médica, sino también una carrera contrarreloj para alcanzar nivel competitivo. La inactividad acumulada puede pesar tanto como la enfermedad misma en su preparación hacia el Mundial.

El calendario juega a favor, pero no garantiza nada La Copa del Mundo comenzará el 11 de junio, lo que deja un margen de algo más de dos meses. En términos médicos, ese plazo es suficiente para recuperarse de un cuadro leve o moderado sin mayores consecuencias. Sin embargo, el escenario cambia por completo si se confirma una patología más compleja o si la evolución no es la esperada. En ese caso, no solo estaría en duda su presencia, sino también su capacidad de llegar en condiciones óptimas. Con la información disponible, la respuesta debe ser matizada. Hoy, la presencia de James Rodríguez en el Mundial no está oficialmente comprometida. No existe un diagnóstico grave confirmado que sugiera un escenario crítico.