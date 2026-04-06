Estado de salud de James: ¿tiene rabdomiólisis? Lo que se sabe y lo que no

La situación de James Rodríguez ha encendido las alarmas en el entorno de la Selección Colombia a poco más de dos meses del inicio del Mundial 2026. Su reciente hospitalización, su ausencia con Minnesota United y la aparición de versiones médicas no confirmadas han alimentado un debate inevitable: ¿corre riesgo real su presencia en el torneo?
El análisis, sin embargo, exige separar con claridad los hechos comprobados de las hipótesis, y entender que el verdadero punto crítico no es lo que ocurrió, sino cómo evolucione en las próximas semanas.
La información confirmada por el club y la Federación Colombiana de Fútbol establece que el volante sufrió una deshidratación severa tras el amistoso frente a Francia selección de fútbol, disputado el 29 de marzo. El episodio obligó a su hospitalización durante aproximadamente 72 horas, tras lo cual fue dado de alta y permanece en su residencia bajo reposo y seguimiento médico.
El entrenador Cameron Knowles ha insistido en un mensaje de calma: el jugador está siendo evaluado “día a día” y su regreso dependerá exclusivamente de la autorización médica. No hay, en el discurso oficial, referencias a lesiones estructurales ni a complicaciones irreversibles.
Sin embargo, el hecho de que aún no exista una fecha clara de retorno y que su reintegración esté condicionada introduce el primer elemento de incertidumbre.