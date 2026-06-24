Gustavo Puerta tras el triunfo sobre Congo: “Creamos muchas opciones y conseguimos el resultado”

“Logramos mantener la calma. Esto es fútbol y toca tener mucha paciencia de cara al arco. Lamentablemente no estuvimos tan finos, pero en el momento indicado hicimos el gol y por eso nos llevamos los tres puntos”, señaló.

El volante reconoció que la falta de eficacia en la primera parte impidió que el marcador reflejara antes la superioridad colombiana, aunque destacó que en ningún momento se perdió el control del juego.

La Selección Colombia mostró una versión más sólida y ofensiva en su segundo compromiso ante Congo, y uno de los jugadores más destacados fue Gustavo Puerta, quien valoró la paciencia del equipo para encontrar el gol y quedarse con una victoria que consideró merecida.

Puerta admitió que por momentos el equipo pareció apresurarse, pero destacó que supieron mantener la serenidad para encontrar el resultado que buscaban.

“Muy feliz por la victoria, que era lo que todos queríamos. El equipo tuvo un rendimiento muy bueno. Los que iniciamos y los que entraron aportaron muchísimo. Creamos muchas situaciones de juego y de gol”, afirmó.

Sobre su destacado despliegue físico durante el partido, el mediocampista aseguró que simplemente cumple con las funciones que le encomienda el cuerpo técnico.

“Ese es el rol, eso es lo que me pide el profe. Intento hacer lo que me pide él y estoy muy feliz. Cuando hay que chocar, hay que chocar; cuando hay que jugar, hay que jugar”, explicó.

Asimismo, el jugador destacó que el equipo se sintió mucho más cómodo en comparación con el debut, algo que atribuyó a la presión propia del primer encuentro.

“Yo creo que la presión del primer partido también es importante. En este segundo partido nos sentimos muy cómodos, creamos muchas situaciones de juego y de gol, y al final conseguimos el resultado”, concluyó.