Con Los Panitas y otros productos, el Grupo Éxito convierte a Colombia en una gran cancha para vivir el Mundial

Con el regreso de Colombia a una de las mayores citas del fútbol mundial, tras ocho años de ausencia desde Rusia 2018, Grupo Éxito se suma a la fiesta deportiva con una ambiciosa campaña que busca llevar la emoción del fútbol a todos los rincones del país.

Bajo el concepto “Los Seleccionados”, la compañía transforma sus tiendas físicas y plataformas digitales en verdaderas canchas, donde los clientes se convierten en directores técnicos y eligen su alineación ideal de productos para vivir cada partido. Esta iniciativa no solo conecta con la pasión futbolera de los colombianos, sino que también redefine la experiencia de compra durante la temporada.

Una oferta sin precedentes

De la mano de más de 60 proveedores aliados, Grupo Éxito pone a disposición de los consumidores más de 16 millones de unidades en diferentes categorías, que incluyen:

textil, productos de gran consumo, juguetería y tecnología (televisores, parlantes y barras de sonido).

Esta amplia oferta busca acompañar todos los momentos que viven los colombianos alrededor de cada encuentro, desde reuniones familiares hasta celebraciones con amigos.

Coleccionables exclusivos y experiencias únicas

Entre las grandes novedades de la temporada se destacan Los Panitas por FCF, una colección exclusiva de 15 figuras inspiradas en el orgullo, talento y compromiso de los jugadores de la Selección Colombia. Estos coleccionables llegan como producto oficial licenciado y estarán disponibles únicamente en las tiendas del Grupo Éxito.

A esto se suma el esperado Panini Weekend, que se llevará a cabo el 2 y 3 de mayo. Durante esta jornada especial, los clientes podrán recibir más de 150.000 álbumes gratis en tiendas seleccionadas de Éxito y Carulla, fomentando la tradición de coleccionar y compartir alrededor del fútbol.

Impulso a la industria nacional

Como parte de su compromiso con el desarrollo del país, la compañía también fortalece el sector textil colombiano. Para esta temporada, Moda Éxito contará con más de 184.000 prendas con licencia FIFA, diseñadas y producidas por la industria nacional, contribuyendo así a la generación de empleo y al crecimiento económico.

Ahorro y beneficios para los colombianos

Grupo Éxito reafirma su propósito de aliviar el bolsillo de los consumidores mediante diferentes oportunidades de ahorro y beneficios en múltiples categorías. A través de programas como Puntos Colombia y la Tarjeta Tuya, los clientes podrán acceder a descuentos y ventajas adicionales durante toda la temporada.

Carlos Mario Giraldo Moreno, gerente general de Grupo Éxito, destacó la importancia de este momento para el país. “Será un evento especial, ya que Colombia vuelve a este campeonato tras ocho años, desde Rusia 2018, en una edición histórica que por primera vez contará con 48 selecciones. Por eso, en Grupo Éxito queremos darles a los colombianos, desde todas nuestras marcas: Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter, la posibilidad de elegir cómo disfrutar el fútbol”.

Con esta iniciativa, Grupo Éxito no solo se posiciona como un aliado clave durante la temporada futbolera, sino que también invita a los colombianos a vivir cada partido con emoción, beneficios y experiencias únicas.