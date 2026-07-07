Argentina remontó ante Egipto 3-2 en Atlanta y selló su tiquete a cuartos de final en el Mundial; vea aquí los goles y las polémicas

Con Mohamed Salah comandando el frente de ataque faraónico y un Mohamed Shobeir gigante en el arco, Egipto estuvo cerca de vencer a Argentina, pero la albiceleste reaccionó a tiempo y empató de la mano de Messi 2-2 y a falta de solo 4 minutos para el final del partido, Enzo Fernández le dio la victoria a los argentinos por 3-2.
El primer tiempo estuvo lleno de emociones de lado y lado. Al minuto 15, cayó la primera gran sorpresa del compromiso cuando el defensor central, Yesser Ibrahim, remató un centro enviado por Marwan Ateya y venció a Emiliano “Dibu Martínez” para generar el asombro de propios y extraños en el estadio de los Falcons de la NFL. Egipto, al primer cuarto, ya lo ganaba 1-0.