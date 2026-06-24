¿Cómo hace Infantino para estar en casi todos los partidos del Mundial? Este es el costo ambiental de sus viajes

Gianni Infantino, presidente de la FIFA y uno de los principales promotores de un mundial con 48 selecciones, ha hecho un esfuerzo por estar en casi todos los encuentros, estando inclusive hasta en dos partidos por jornada y sorprendiendo al ser captado por las cámaras en los estadios. Esto lo logra gracias a su lujoso jet privado.
Esta aeronave ha sido utilizada por el directivo del máximo ente del fútbol para asistir a la mayor cantidad de partidos que la jornada se lo permita. Gracias a esta, Infantino se puede trasladar entre los tres países anfitriones del Mundial.
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Para viajar, el presidente de la FIFA usa un Gulfstream G650ER, considerado uno de los aviones ejecutivos más sofisticados y avanzados del mundo. Esta aeronave es facilitada por Qatar Airways, socio comercial y patrocinador del organismo.
El jet es capaz de volar más de 13.000 kilómetros sin escalas y alcanzar velocidades de hasta 950 km/h. Además, la cabina está diseñada para vuelos de larga duración, incluyendo espacios de trabajo privados, conectividad permanente y comodidades de alta gama para ejecutivos y jefes de Estado.
La aeronave tiene un valor que supera los 65 millones de dólares al salir de fábrica. Su operación tiene un costo estimado de entre 8.000 y 12.000 dólares por hora de vuelo y, respecto al consumo de gasolina, gasta cerca de 490 galones de combustible por hora.