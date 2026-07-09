Video | La imparable Francia derrotó 2-0 a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial

Empeñado en que la Copa del Mundo de 2026 lleve su nombre, Kylian Mbappé guió la clasificación de Francia a la semifinal al abrir la cuenta en la victoria 2-0 ante Marruecos este jueves en Foxborough, cerca de Boston.
Tras desperdiciar un penal, atajado por Yassine Bounou (28’), el capitán galo marcó un gol de alta factura en el minuto 60 que destrabó un partido enredado para los grandes favoritos al cetro en Norteamérica.
Mbappé, de 27 años, empató a Lionel Messi como artillero del certamen con ocho dianas. Está una por debajo del astro argentino (21 tantos) en la tabla de artillería histórica.