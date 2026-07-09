Sarcoma infantil: los síntomas que pueden confundirse con dolores de crecimiento

Los dolores en las piernas, las molestias después de practicar deporte o los llamados “dolores de crecimiento” son frecuentes durante la infancia. Sin embargo, cuando estas molestias persisten o aparecen acompañadas de otros síntomas, es importante no restarles importancia, ya que podrían ser la primera manifestación de un sarcoma infantil, un tipo de cáncer poco frecuente, pero altamente agresivo si no se detecta a tiempo.
En el marco del Día Internacional del Sarcoma, el Hospital Infantil San Vicente Fundación hizo un llamado a padres, cuidadores y profesionales de la salud para reconocer las señales de alerta y evitar que la enfermedad sea diagnosticada en etapas avanzadas.
Aunque no existe una forma comprobada de prevenir el desarrollo del sarcoma, sí es posible prevenir un diagnóstico tardío, que es uno de los principales factores que reduce las posibilidades de éxito del tratamiento.