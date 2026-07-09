Corte Suprema negó la libertad al exministro Luis Fernando Velasco por el caso UNGRD

Con esta determinación, el alto tribunal cerró la puerta, por ahora, a una eventual solicitud de libertad por vencimiento de términos, uno de los principales argumentos de la estrategia jurídica del exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro.

El exfuncionario mantiene tras las rejas por cuenta del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema negó la solicitud presentada por la defensa del exministro del Interior Luis Fernando Velasco para modificar el cómputo de los términos de su proceso penal, decisión que mantiene vigente la medida de aseguramiento que cumple desde diciembre de 2025.

Los abogados de Velasco solicitaron que no se descontara del cómputo de los términos el periodo comprendido entre el 30 de junio y el 12 de agosto de 2026, plazo que la propia Corte les había concedido para terminar de revisar el abundante material probatorio entregado por la Fiscalía.

Según la defensa, esa prórroga fue necesaria por problemas en la entrega de las evidencias, pues aseguraron que los archivos suministrados por el ente acusador estaban incompletos y presentaban fallas técnicas.

Incluso afirmaron haber suscrito actas de verificación con funcionarios de la Fiscalía que daban cuenta de esas inconsistencias.

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Para los abogados, las demoras obedecieron a situaciones ajenas al exministro y no a una estrategia para dilatar el proceso, por lo que consideraban que ese tiempo debía contabilizarse dentro de los términos legales para solicitar la libertad.

Sin embargo, la Sala Especial de Primera Instancia desestimó la petición y recordó que la suspensión del conteo de los términos es “una consecuencia jurídica automática” cuando es la propia defensa la que solicita tiempo adicional para preparar el juicio.

El magistrado ponente, Jorge Emilio Caldas, reiteró que la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha sido consistente en señalar que esos plazos no pueden beneficiar posteriormente al procesado para alegar un vencimiento de términos.

En la decisión, la Corte precisó que quien solicita un periodo adicional para estructurar su estrategia de defensa acepta que ese lapso no se contabilice a su favor para efectos de obtener la libertad.

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Con esta decisión, Velasco continuará recluido mientras avanza el juicio en su contra.

Hay que recordar que el exministro permanece privado de la libertad desde el 18 de diciembre de 2025 cuando la Corte le impuso medida de aseguramiento.

Su caso hace parte del denominado escándalo de corrupción de la Ungrd, considerado uno de los mayores casos de presunta desviación de recursos públicos en los últimos años.