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Juan Pablo Valencia, director adjunto de la Sinfónica Nacional

Valencia estudió con los maestros Cecilia Espinosa y Alejandro Posada. Su carrera incluye conciertos con orquestas de España y Colombia.

  • Juan Pablo Valencia fue nombrado director adjunto de la Sinfónica Nacional. Foto: Cortesía.
    Juan Pablo Valencia fue nombrado director adjunto de la Sinfónica Nacional. Foto: Cortesía.
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 35 minutos
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La Asociación Nacional de las Artes (ANA) anunció el nombramiento del director colombiano Juan Pablo Valencia en el cargo de director adjunto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, responsabilidad que asumió desde julio y desde el cual acompañará el desarrollo artístico de la agrupación y participará en diferentes proyectos de su programación. La designación se da en el marco de la conmemoración de los 90 años de la denominada Orquesta de los colombianos.

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Valencia cuenta con una trayectoria de más de una década en la dirección orquestal. Inició su carrera profesional en 2015, aunque su vínculo con esta disciplina comenzó años atrás, durante su formación. A lo largo de este tiempo ha liderado procesos sinfónicos infantiles, juveniles y profesionales, además de ser el director nacional sinfónico de la Fundación Nacional Batuta, experiencia que fortaleció su trabajo en la formación de nuevos músicos.

En el ámbito internacional ha dirigido la Orquesta de Extremadura, la Orquesta de Córdoba, la Orquesta de la Región de Murcia y la Orquesta Clásica Santa Cecilia de Madrid, en España. También fue director residente de la Orquesta Joven de Andalucía y dirige actualmente el proyecto Ópera de La Vera, una iniciativa de ópera rural en Extremadura.

Su trayectoria incluye además la dirección de la Orquesta Estatal de Çukurova, en Turquía, país donde obtuvo el primer lugar en el Concurso Internacional de Dirección Ferit Tüzün en 2023. Asimismo, ha trabajado junto a los directores Andrés Orozco-Estrada y Pablo Heras-Casado.

El nuevo director adjunto explicó que su relación con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia se ha construido durante más de diez años como director invitado en conciertos de temporada, programas familiares y presentaciones especiales.

“Con ellos vengo colaborando desde el 2015 como director invitado en diferentes programaciones. En estos últimos diez años he podido tener una invitación regular con ellos”, le dijo a EL COLOMBIANO.

Sobre el proceso que condujo a su nombramiento, indicó que la decisión se produjo tras el cierre del ciclo del anterior director titular y un proceso interno en el que los músicos de la orquesta evaluaron perfiles para asumir el cargo.

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Valencia aseguró que recibió con satisfacción el respaldo de los integrantes de la agrupación. “Me siento realmente muy honrado de haber sido avalado y que la orquesta me brinda esa confianza para asumir este rol tan importante”, afirmó.

Como director adjunto tendrá responsabilidades relacionadas con la proyección y la planeación artística de la orquesta, además de asumir la dirección de conciertos cuando sea requerido por la institución o en ausencia del director titular.

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Preguntas y respuestas

¿Qué funciones tendrá Juan Pablo Valencia como director adjunto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia?
Juan Pablo Valencia apoyará el desarrollo artístico y la planeación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Además, asumirá la dirección de conciertos cuando la institución lo requiera o en ausencia del director titular.
¿Qué experiencia tenía Juan Pablo Valencia con la Orquesta Sinfónica Nacional antes de este nombramiento?
Valencia había trabajado con la orquesta como director invitado desde 2015. Durante ese tiempo participó en conciertos de temporada, programas familiares y presentaciones especiales, manteniendo una colaboración constante durante la última década.
¿Qué significa ser director adjunto de una orquesta sinfónica?
En este caso, el director adjunto es responsable de apoyar la proyección y la planeación artística de la orquesta, además de dirigir conciertos cuando sea necesario o cuando el director titular no pueda hacerlo.

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