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Alcalde de Medellín pidió investigar el rol de funcionarios de la Defensoría del Pueblo durante elaboración de mural sobre intifada

Los hechos ocurrieron el sábado 4 de julio, en la Avenida Ferrocarril con San Juan. Según el mandatario, el acto no estaba autorizado y se distribuyeron panfletos.

  • Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, pidió a la Defensoría del Pueblo investigar la participación de funcionarios de esa entidad durante un evento en el que se pintó un mural. Foto: EL COLOMBIANO
    Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, pidió a la Defensoría del Pueblo investigar la participación de funcionarios de esa entidad durante un evento en el que se pintó un mural. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 2 horas
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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, solicitó a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, abrir una investigación disciplinaria por la presunta participación de funcionarios de la entidad a su cargo en un hecho ocurrido este sábado, l 4 de julio, cuando un grupo de personas intervino un puente vehicular ubicado en la Avenida del Ferrocarril con San Juan para pintar un mural, sin autorización del Distrito, según la administración municipal.

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En la comunicación, el mandatario afirmó que funcionarios de la Defensoría estuvieron presentes en el lugar portando prendas y emblemas oficiales de la institución y cuestionó que, presuntamente, acompañaran una intervención que, según indicó, no contaba con los permisos exigidos por la Ley 1801 de 2016 y el Acuerdo Distrital 010 de 2020.

Gutiérrez también señaló que durante la actividad fueron distribuidos panfletos alusivos al aniversario número 50 de la “Carta de Argel”. En la carta sostiene que el contenido del mural y de los volantes constituye una apología a un movimiento que, según afirma, es investigado internacionalmente por la comisión de delitos.

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El alcalde informó que el Distrito, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana, cubrió el mural y restableció la infraestructura intervenida. Asimismo, pidió a la Defensoría adelantar las investigaciones correspondientes sobre la actuación de sus funcionarios.

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