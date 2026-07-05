En Nueva York no solo cayó Brasil: una avioneta acuatizó de emergencia en el East River

Ocho personas sobrevivieron sin heridas de gravedad luego de que un hidroavión realizara un aterrizaje de emergencia en el río East, en la ciudad de Nueva York (EE. UU.), durante la tarde de este domingo.
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La aeronave, que transportaba a seis pasajeros, un piloto y un miembro de la tripulación, cayó al agua poco después del mediodía tras completar un vuelo sobre la ciudad. Testigos presenciaron cómo el hidroavión quedó parcialmente volcado en el turbulento lecho del río mientras llegaban las primeras embarcaciones de emergencia.