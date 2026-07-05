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En Nueva York no solo cayó Brasil: una avioneta acuatizó de emergencia en el East River

El accidente no tuvo consecuencias mortales para los pasajeros ni para la tripulación

  • Según los reportes de prensa, las autoridades de salvamento reaccionaron pronto para evitar perdidas humanas. Foto Getty
    Según los reportes de prensa, las autoridades de salvamento reaccionaron pronto para evitar perdidas humanas. Foto Getty
El Colombiano
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hace 1 hora
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Ocho personas sobrevivieron sin heridas de gravedad luego de que un hidroavión realizara un aterrizaje de emergencia en el río East, en la ciudad de Nueva York (EE. UU.), durante la tarde de este domingo.

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La aeronave, que transportaba a seis pasajeros, un piloto y un miembro de la tripulación, cayó al agua poco después del mediodía tras completar un vuelo sobre la ciudad. Testigos presenciaron cómo el hidroavión quedó parcialmente volcado en el turbulento lecho del río mientras llegaban las primeras embarcaciones de emergencia.

Al menos cinco lanchas de rescate acudieron al lugar para evacuar a los ocupantes, quienes fueron puestos a salvo sin que se reportaran lesiones de consideración. Posteriormente, los equipos de emergencia lograron enderezar la aeronave y remolcarla hasta un muelle cercano.

Según TMZ, las autoridades iniciaron una investigación para establecer las causas que obligaron al piloto a efectuar el aterrizaje forzoso. Durante las labores de atención, otro hidroavión permaneció sobrevolando la zona.

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El incidente ocurre menos de un mes después de que otro hidroavión registrara problemas durante una maniobra de despegue en el mismo tramo del río East. Con este nuevo episodio, ya son dos los accidentes de este tipo ocurridos en pocas semanas.

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