Mujer dio a luz en el andén de una clínica de Cartagena tras no ser admitida

Una mujer adolorida, en plena labor de parto, estuvo varios minutos parada justo frente a la Clínica Crecer de Cartagena esperando a que algún funcionario de salud la atendiera. Sin embargo, lo que recibió fue un rechazo administrativo que la obligó a parir en la calle, en la suciedad y vulnerabilidad del asfalto. La identidad de la mujer y su bebé se resguardarán para proteger su dignidad y seguridad, pero su caso generó indignación tanto en la opinión pública como en los altos cargos del Estado local y nacional. Y es que, en medio de la espera, el trabajo de parto comenzó, por lo que tuvo que ser recostada en el suelo y atendida allí por sus allegados. Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, se pronunció al respecto. “Recibo reporte de una mamá que al parecer no fue admitida en la Clínica Crecer y que dio a luz afuera de las instalaciones, en la calle, en el suelo. Situación inadmisible que rechazo rotundamente y que no tiene ninguna justificación”, dijo.

El mandatario local agregó que le pidió explicaciones al director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) de Cartagena, Rafael Navarro España y que la alcaldía también investigará el caso. ”A los medios de comunicación les pido, por respeto a la mujer y su bebé, abstenerse de difundir el video. Pronto daremos contexto y el resultado de la visita a la clínica”, agregó, asegurando que la Alcaldía se encargará de atender las necesidades de la madre y el bebé.

Navarro España tardó pocas horas en responder. “Tanto la madre como el hijo se encuentran en buen estado y están hospitalizados recibiendo atención y seguimiento”, afirmó y agregó: “rechazamos los hechos que pongan en riesgo la seguridad y dignidad del paciente (...) instamos a las IPS a que garanticen una atención digna y oportuna”.

En funcionario agregó que ya hay un equipo del Dadis encargado de la investigación a fondo del caso y la responsabilidad de la clínica. El equipo está integrado por las Direcciones Operativas de Vigilancia y Control, Prestación de Servicios de Salud, Aseguramiento y el Equipo Funcional de Salud Materna y Perinatal. Al respecto, Turbay aseguró: “Legal y éticamente, existen poblaciones vulnerables que gozan de una protección constitucional reforzada, lo que significa que su atención médica bajo ninguna circunstancia se puede negar, suspender o retrasar, incluso en situaciones de crisis, huelgas o problemas administrativos”. En ese sentido, fue contundente en asegurar que la Clínica Crecer deberá responder ante las autoridades. De hecho, el caso escaló hasta la entidad nacional de protección a los pacientes: la Superintendencia de Salud. Su director, Daniel Quintero, aseguró que también investigarán a la clínica. “Vamos a investigar este caso y lo llevaremos hasta sus últimas consecuencias”, dijo, en concreto.

Preguntas y respuestas

¿Por qué la mujer dio a luz en un andén en Cartagena? Según la denuncia de sus familiares, no fue atendida oportunamente cuando llegó en trabajo de parto. Las autoridades investigan si existió una falla en la atención. ¿Qué entidad investiga el caso? La Secretaría de Salud y las autoridades competentes adelantan una investigación para establecer si la clínica incumplió los protocolos de atención. ¿Cómo se encuentran la madre y el bebé? Tras el parto fueron atendidos por personal médico. Las autoridades también verifican que ambos recibieran la atención necesaria después del nacimiento.