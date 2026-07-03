¿Se equivocó el árbitro al anular gol de Croacia ante Portugal? La FIFA se pronunció sobre la polémica

La FIFA avaló la decisión del árbitro de anular un gol de última hora de Josko Gvardiol que hubiera dado a Croacia un empate en el partido de dieciseisavos de final del Mundial que perdió 2-1 ante Portugal.

La anotación de Gvardiol fue anulada por el juez noruego Espen Eskås por intervención del VAR, con el uso de un chip en el balón que detectó un pequeño toque de Igor Matanovic que dejó en fuera de juego a Mario Pasalic e invalidó la jugada.

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La bola rematada a la roja por el zaguero del Manchester City había pasado por Pasalic.

“La data de Connected Ball Technology”, el sistema de chip en la pelota, “probó que hubo contacto” de Matanovic “en la construcción del gol” y “el árbitro correctamente emitió offside y anuló el gol”, dijo la FIFA en una nota.

Los sensores “son capaces de determinar cualquier contacto por ligero que sea, mostrados a los espectadores en la transmisión de TV como un ‘cardiograma’”, agregó.

Según las imágenes en la difusión oficial del duelo, el gráfico mostró una variación cuando la esférica pasó por Matanovic.

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La decisión fue duramente criticada por la eliminada Croacia.