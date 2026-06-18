Fabio Cannavaro lamentó los errores de Uzbekistán tras la derrota en el Mundial 2026: “Hoy era como jugar en Colombia”

La Selección de Uzbekistán debutó con derrota en el Mundial de 2026 tras caer 3-1 frente a Colombia en el Estadio Ciudad de México. Luego del encuentro, el técnico italiano Fabio Cannavaro reconoció que los errores de su equipo terminaron marcando la diferencia en un partido que, a su juicio, fue más equilibrado de lo que reflejó el marcador.
En rueda de prensa, el exdefensor y campeón del mundo con Italia en 2006 aseguró que la inexperiencia de sus jugadores en este tipo de escenarios influyó en el desarrollo del compromiso.
“Cuando un equipo pequeño como el nuestro trabaja como lo hizo hoy, perder 3-1 es demasiado. Les había pedido estar bien, pero estaban demasiado nerviosos. En la primera parte pensaron solo en defender y eso nos afectó”, señaló el entrenador.