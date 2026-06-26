Prográmese: estos son los primeros cruces de 16avos del Mundial que arranca este domingo 28 de junio

Cuando faltan dos días para el cierre de la fase de grupos, ya se han confirmado algunos duelos de los 16avos del Mundial de Norteamérica, que arranca el próximo lunes, 29 de junio.

Aunque el arranque no fue tan positivo, Sudamérica ya cuenta con cuatro de las cinco selecciones clasificadas a la fase de 16avos del Mundial: Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador y Paraguay, a la espera de que este viernes, Uruguay pueda unirse para seguir en la fiesta de Norteamérica.

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Uruguay que es segunda parcialmente del Grupo H con dos puntos, se mide a las 7:00 de la noche de este viernes ante España. Los dirigidos por Marcelo Bielsa necesitan un buen resultado para aspirar a mantenerse segundo o clasificar como uno de los mejores ocho terceros.

En el otro duelo de ese grupo se enfrenarán Cabo Verde, una de las sorpresas del Mundial ante Arabia Saudita.

Cabo Verde suma dos puntos como Uruguay, mientras que Saudita tiene un punto. España es líder con cuatro puntos.

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