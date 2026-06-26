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Prográmese: estos son los primeros cruces de 16avos del Mundial que arranca este domingo 28 de junio

Uruguay es la única selección de Sudamérica que aún no confirma su clasificación; este viernes se mide a España.

  • Brasil se sigue preparando para lo que será el próximo juego en el Mundial de Norteamérica, por el arranque de los 16avos, fase en la que se enfrentan a Japón en Houston. FOTO TOMADA X@CBF_Futebol
    Brasil se sigue preparando para lo que será el próximo juego en el Mundial de Norteamérica, por el arranque de los 16avos, fase en la que se enfrentan a Japón en Houston. FOTO TOMADA X@CBF_Futebol
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Cuando faltan dos días para el cierre de la fase de grupos, ya se han confirmado algunos duelos de los 16avos del Mundial de Norteamérica, que arranca el próximo lunes, 29 de junio.

Aunque el arranque no fue tan positivo, Sudamérica ya cuenta con cuatro de las cinco selecciones clasificadas a la fase de 16avos del Mundial: Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador y Paraguay, a la espera de que este viernes, Uruguay pueda unirse para seguir en la fiesta de Norteamérica.

También le puede interesar: Este viernes 26 de junio hay partidos de altísimo nivel en el Mundial: ¿a qué hora y dónde verlos?

Uruguay que es segunda parcialmente del Grupo H con dos puntos, se mide a las 7:00 de la noche de este viernes ante España. Los dirigidos por Marcelo Bielsa necesitan un buen resultado para aspirar a mantenerse segundo o clasificar como uno de los mejores ocho terceros.

En el otro duelo de ese grupo se enfrenarán Cabo Verde, una de las sorpresas del Mundial ante Arabia Saudita.

Cabo Verde suma dos puntos como Uruguay, mientras que Saudita tiene un punto. España es líder con cuatro puntos.

Vea también: Selección Colombia, la cuarta que más remata fuera del área en el Mundial 2026, ¿mejorará la puntería contra Portugal?

¿Cuáles son los cruces ya confirmados en 6avos del Mundial?

Brasil es una de las selecciones que ya conoce su rival de 16avos del Mundial, se enfrentará a Japón, el lunes 29 de junio en Houston.

A ellos se unen los duelos de Sudáfrica ante Canadá el domingo 28 de junio, en Los Ángeles.

Al día siguiente Países Bajos ante Marruecos en Monterrey, mientras que en San Francisco se enfrentarán Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina, el martes primero de julio.

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