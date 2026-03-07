Estos son los nombres que tocan la puerta de Néstor Lorenzo para los juegos amistosos de Selección Colombia

La base de la Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo parece bastante clara desde hace varios meses. Futbolistas como Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, James Rodríguez, Richard Ríos, Jhon Arias, Jefferson Lerma, entre otros, se han consolidado como piezas habituales dentro de una estructura que ha logrado estabilidad en el proceso rumbo al Mundial de 2026. Sin embargo, detrás de ese grupo fijo hay una realidad que empieza a tomar fuerza: una amplia lista de futbolistas colombianos que atraviesan un gran momento en sus clubes y que comienzan a pedir pista para la Selección. La proximidad de los amistosos de este mes de marzo frente a Croacia, el 27, y Francia, el 29, sumada a la preparación final para el Mundial, abre una ventana ideal para que el cuerpo técnico observe nuevas alternativas. No se trata solo de ampliar la base del equipo, sino de tener variantes competitivas en todas las líneas del campo. En ese escenario aparecen nombres que no han sido habituales en las convocatorias, pero que gracias a su rendimiento reciente empiezan a entrar con fuerza en la conversación.

Variantes en el arco

En la portería hay alternativas interesantes. Uno de ellos es Juan Diego Castillo, joven guardameta del Vitória Guimarães de Brasil, que ha mostrado buenas condiciones en reflejos y juego con los pies. Otro nombre es Devis Vásquez, con experiencia internacional y de buen nivel en la Roma de Italia. Es reconocido por su gran estatura y capacidad para dominar el juego aéreo. Su recorrido fuera del país lo convierte en una alternativa con bagaje para pelear el puesto. También aparece Jordan García, arquero joven formado en procesos de desarrollo, que busca consolidarse y ganar minutos para demostrar su proyección. Su gran nivel en el León de México le abre una puerta. El exportero de Selección, José María Pazos, indica que es el momento ideal para probar a estos muchachos. “Lógicamente hay una responsabilidad grande porque hay que defender la camiseta de la Selección frente a rivales favoritos como Croacia y Francia, pero por lo menos llevar a alguno de estos muchachos sí se puede, porque ya sabemos lo que nos dan los grandes como David Ospina y Camilo Vargas. Pero estos porteros deben seguir en el proceso y ojalá el profe Lorenzo tenga en cuenta a alguno de ellos”.

Defensa: opciones que crecen

En la zona defensiva hay otros futbolistas que podrían convertirse en alternativas importantes para el proceso. Uno de ellos es Juan David Cabal, lateral que milita en Juventus y que, pese a su juventud, ya ha sumado minutos con la Selección. El caleño ha evolucionado en Europa y su llegada a la Serie A con uno de los clubes más grandes del continente lo perfila como un defensor versátil, capaz de jugar como lateral o central. En el fútbol mexicano también hay un defensor que mantiene regularidad: Willer Ditta, central de Cruz Azul, que se ha consolidado como uno de los zagueros colombianos con mayor continuidad fuera del país. Busca llegar a la lista preliminar de jugadores analizados para el Mundial y, según fuentes de la Federación, el cuerpo técnico lo sigue de cerca. A ese grupo se suma Jhojan Romaña, defensor con buen presente en el fútbol argentino con San Lorenzo y cuyo nombre genera expectativa. Otros defensores que podrían entrar en el radar son laterales con experiencia internacional como Déiver Machado, que ha tenido continuidad en el fútbol francés con el Nantes, y Cristian Borja, lateral ofensivo que ha pasado por varios clubes internacionales y que hoy tiene un gran presente con el América de México. Ambos ya han tenido llamados a la Selección antes. También aparecen opciones del medio local como Andrés Román, cuyo rendimiento en el fútbol colombiano ha sido consistente y que podría ofrecer una alternativa para el carril derecho. “Todos estos jugadores tienen un gran presente y creo que a la Selección, más allá de respetar unas jerarquías y un grupo, hay que llevar a los que están en el mejor momento. Antes de un Mundial es la oportunidad ideal para probarlos”, aseguró el exlateral mundialista Gildardo Gómez.

El sector con más competencia

Si hay una zona donde la competencia es feroz en la Tricolor es el medio campo. Aun así, varios jugadores están haciendo méritos para ser considerados. Entre ellos destaca Gustavo Puerta, volante joven que milita en el fútbol español, con excelentes presentaciones en el Racing Club, y que se perfila como una de las promesas del fútbol colombiano en la posición de mediocentro. A su lado aparece Nelson Deossa, actualmente en el Real Betis, quien ha mostrado capacidad para recuperar balón y proyectarse al ataque. Ambos hacen parte de la amplia base de volantes que el cuerpo técnico debería seguir en el proceso rumbo al Mundial. Otro nombre interesante es el de Jhon Solís, mediocampista que milita en el Girona y que ha sido incluido dentro de los jugadores más destacados de esa liga. “Todos esos jugadores están en el exterior y en una liga competitiva como la española, de la que yo hice parte, así que no se pueden menospreciar. Entre mayores opciones tenga el profe Lorenzo, mucho mejor”, aseguró Harold Lozano, uno de los mejores volantes que tuvo Colombia en el Mundial de 1994. Esta nueva generación también cuenta con futbolistas ofensivos que vienen creciendo en clubes importantes. Entre ellos destaca Johan Rojas, en el Vasco da Gama de Brasil, un volante creativo, técnico y con habilidad que puede ser alternativa a James, Carrascal o Quintero. Al igual que él, está Juan Manuel Rengifo, la joya de Atlético Nacional que con su calidad podría tener una oportunidad. Ambos aparecen como alternativas creativas en el medio ofensivo dentro del grupo de futbolistas seguidos por el cuerpo técnico.

Ataque: velocidad y técnica

En la zona ofensiva hay jugadores que también atraviesan momentos interesantes y que podrían aportar variantes al ataque de la Selección. Uno de ellos es Johan Carbonero, atacante que aporta desequilibrio por las bandas y capacidad para jugar en varios roles ofensivos. También aparece Kevin Serna, extremo que milita en Fluminense y que ya tuvo una convocatoria reciente gracias a su velocidad y capacidad de desborde. Otro futbolista que ha ganado protagonismo en el fútbol europeo es Carlos Andrés Gómez, actualmente en el fútbol brasileño (Vasco da Gama), donde ha logrado consolidarse como un extremo de gran potencia física. En el frente de ataque también aparece un nombre experimentado: Alfredo Morelos, delantero con amplia trayectoria internacional que podría ofrecer una alternativa diferente en la posición de nueve. Arnoldo Iguarán, uno de los goleadores históricos de la Selección Colombia, asegura que en ataque nunca sobra nada y que conseguir jugadores hábiles y con gol cuesta, y por eso son por los que más pagan a nivel mundial. “Nosotros tenemos extremos excelentes como Luis Díaz y Jhon Arias, pero si ellos llegan a faltar quedamos cortos, porque no se ve que tengan un relevo pronto. Por eso hay que mirar quiénes podrían dar una mano en ese escenario, y a estos extremos y delanteros hay que tenerlos en cuenta por el presente que atraviesan”, dijo Iguarán.

Hay que ampliar la base

El cuerpo técnico de la Selección Colombia sabe que el camino hacia el Mundial exige más que un once titular consolidado. Se necesita más herramientas en la plantilla, variantes tácticas y futbolistas capaces de responder cuando las circunstancias lo exijan. Por eso, el seguimiento a estos jugadores no es casual. De hecho, la Federación ha manejado listas ampliadas de hasta 52 futbolistas que están siendo observados para el proceso mundialista. En ese grupo aparecen muchos de los nombres que hoy empiezan a sonar con más fuerza. Los amistosos de este mes de marzo ante Croacia y Francia podrían convertirse en el escenario ideal para que algunos de estos futbolistas reciban una oportunidad. Para varios de ellos, una convocatoria significaría el primer paso hacia el sueño de disputar un Mundial. Y para la Selección Colombia, la posibilidad de seguir ampliando su abanico de talento. Porque mientras las figuras consolidadas sostienen el proyecto, una nueva generación de jugadores colombianos está lista para levantar la mano y decir que también puede ser protagonista en la historia que se escribirá en este 2026.

El presente de James Rodríguez preocupa, pues a pesar de haber confirmado su vinculación al Minnesota de la MLS aún no debuta. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ

¿Cómo llegaría James a estos duelos amistosos?

Este sábado por la noche, al cierre de esta edición, había una leve esperanza de que finalmente se diera el debut de James Rodríguez en la MLS con el Minnesota United frente al Nashville. Una contusión durante el entrenamiento del jueves puso en duda su estreno. Al volante colombiano le quedarían otros dos partidos antes de asistir a la convocatoria de la Selección para los amistosos, en los que muy seguramente el técnico Néstor Lorenzo lo tendrá en cuenta. El ‘10’ cafetero jugaría el 15 de marzo frente a Vancouver Whitecaps y el 22 ante Seattle Sounders, antes de integrarse al combinado patrio, lo que le permitiría sumar algo de ritmo de competencia. Difícilmente sería titular debido a la inactividad que acumula, pero sí podría tener minutos en ambos compromisos.

El arquero colombiano, ex-Millonarios, vive un buen presente en Vélez Sarsfield ya que tras varaios meses de espera logró ganarse un lugar y ser titular. FOTO GETTY

Álvaro Montero tiene un gran presente

Desde su llegada al fútbol argentino con Vélez Sarsfield, el portero Álvaro Montero ha demostrado una evolución notable que no solo ha fortalecido el arco de su club, sino que también lo posiciona como una seria alternativa para integrar la Selección Colombia rumbo al Mundial e incluso pelear por la titularidad en la portería. Con reflejos felinos y una estatura imponente, Montero se ha convertido en un baluarte para Vélez en la temporada 2026, acumulando dos arcos en cero y ayudando a su equipo a mantenerse invicto. Su desempeño ha recibido elogios y confirma que el arquero colombiano de origen guajiro, y exjugador de Millonarios, está listo para asumir retos mayores en su carrera.

El delantero Alfredo Morelos de Atlético Nacional, es uno de los goleadores del torneo colombiano y ha hecho parte, en otras temporadas, de la Selección Colombia. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ

Jugadores de la Liga Betplay piden una oportunidad

La Liga colombiana también podría aportar nuevos nombres a la Selección Colombia si el técnico Néstor Lorenzo decide mantener la presencia de futbolistas del torneo local en sus convocatorias. En recientes llamados han estado David Ospina, Andrés Román y Dayro Moreno, pero otros jugadores que atraviesan un buen momento también empiezan a sonar. Entre ellos aparecen William Tesillo, Jorman Campuzano y Alfredo Morelos (foto), de Atlético Nacional, así como Leonardo Castro y Macálister Silva, de Millonarios. Además, varios hinchas piden una oportunidad para Hugo Rodallega, mientras que jóvenes como Mateo Puerta también han empezado a hacer méritos para entrar en el radar del cuerpo técnico.

El delantero Duvan Vergara, actualmente en el Racing de Argentina, es uno de los que tienen un gran presente en el fútbol del sur del continente. FOTO GETTY

¿Quiénes podrían ser sorpresa?