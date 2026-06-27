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Prográmese, estos son los duelos del “mata mata” del Mundial para definir clasificados a octavos

Este domingo arranca la fase de 16avos de final, que empieza a decantar los favoritos para luchar por el título de Norteamérica.

  • Colombia que empató 0-0 con Portugal se medirá ante Ghana por los 16avos, mientras que el equipo de Cristiano Ronaldo lo hará ante Croacia. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ.
    Colombia que empató 0-0 con Portugal se medirá ante Ghana por los 16avos, mientras que el equipo de Cristiano Ronaldo lo hará ante Croacia. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ.
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 1 hora
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Con el partido entre Sudáfrica y Canadá, este domingo a las 2:00 p.m. (hora de nuestro país), comenzará lo que muchos analistas y aficionados denominan el “verdadero Mundial”. Tras una inédita e intensa fase inicial que reunió por primera vez a 48 selecciones, el torneo dará paso a los dieciseisavos de final, una instancia de “mata-mata” a la que solo sobrevivieron los 32 mejores equipos.

Aunque los últimos cupos se definían al cierre de esta edición, con antelación quedaron configurados varios cruces que acaparan las miradas del mundo futbolístico, tales como Brasil-Japón, Alemania-Paraguay, Países Bajos-Marruecos, Costa de Marfil-Noruega, Francia-Suecia, Estados Unidos-Bosnia, Australia-Egipto y Argentina-Cabo Verde.

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La nota amarga para el continente la puso Uruguay. La Celeste se convirtió en el único elenco sudamericano que no cumplió el objetivo de superar la primera fase. Tras caer 1-0 ante España y encadenar previamente empates frente a Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2), los dirigidos por Marcelo Bielsa quedaron por fuera del torneo.

“No supe gestionar un grupo conformado por grandes jugadores”, confesó el controvertido estratega argentino.

En contraste, la gran sensación del Grupo H fue el debutante Cabo Verde, seleccionado que se quedó con el segundo lugar de la zona exhibiendo un fútbol físico y ordenado con una base de futbolistas que militan en Inglaterra y Portugal. Ahora, los africanos serán los rivales de la vigente campeona, Argentina.

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Favoritos bajo advertencia

Los candidatos y campeones del mundo (Francia, Argentina, Alemania, Brasil, España e Inglaterra) sortearon el primer escaño, pero las llaves directas no admiten parpadeos.

Brasil, bajo la batuta de Carlo Ancelotti, se medirá este lunes (12:00 m., hora de Colombia) ante el exigente Japón. Como reseña la cuenta de X @InvictosSomos, los nipones son de cuidado: en su historial mundialista ya vencieron a Alemania y España, derrotaron 3-2 a Brasil en el pasado, doblegaron a Inglaterra en Wembley y, en este certamen, empataron 2-2 ante Países Bajos y 1-1 frente a Suecia para avanzar invictos por primera vez en su historia.

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Por su parte, Alemania, que viene de encajar una sorpresiva derrota ante Ecuador (2-1), se verá las caras con un Paraguay que viene de menos a más gracias a la rigurosidad táctica y mental implantada por el técnico Gustavo Alfaro.

Finalmente, el subcampeón Francia, con Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé inspirados en la tabla de artilleros (cuatro goles cada uno), rivalizará con Suecia.

Los otros dos campeones mundiales que está invicto en Norteamérica 2026, España e Inglaterra, aguardaban la confirmación de sus rivales para continuar su ruta hacia la corona que se entregará el próximo 19 de julio en Nueva York.

Otras llaves atractivas

El enfrentamiento entre Países Bajos y Marruecos se perfila como uno de los platos más exquisitos para los amantes del buen fútbol en estos dieciseisavos de final. El compromiso se disputará el lunes 29 de junio a las 8:00 p.m. (hora de Colombia) en el Estadio de Monterrey, México.

Será una prueba de fuego para el prestigio de la “Naranja Mecánica” ante un seleccionado africano que busca ratificar su notable progreso internacional, tras avanzar invicto en la fase de grupos luego de empatar (1-1) en el debut ante Brasil y sumar victorias frente a Haití (4-2) y Escocia (1-0).

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Por otra parte, la selección de Estados Unidos asumirá su llave de eliminación directa frente a Bosnia y Herzegovina, conjunto que se coló en esta instancia como uno de los mejores terceros del campeonato.

El cuadro norteamericano, que fue la gran sensación en el arranque del torneo tras golear a Paraguay (4-1) y vencer a Australia (2-0), buscará recuperar las buenas acciones luego del inesperado tropiezo 3-2 que sufrió ante Turquía en el cierre de su zona.

La jornada de la ronda de 32 se complementará con los duelos Costa de Marfil-Noruega, Australia-Egipto, México-Ecuador, Colombia-Ghana y Portugal-Croacia.

España y Suiza esperaban conocer los rivales al cierre de edición.

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