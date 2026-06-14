Otros dos campeones del mundo entran en acción este lunes en el Mundial: ¿a qué hora y por dónde verlos?

Tras los estrenos de Brasil y Alemania, este lunes será el turno de otros dos dos campeones mundiales. España y Uruguay iniciarán su camino en el Mundial de 2026 con la misión de confirmar su favoritismo en el Grupo H. Los españoles, campeones en Sudáfrica 2010, enfrentarán desde las 11:00 a.m. a Cabo Verde, una selección que vivirá un momento inolvidable al disputar por primera vez un partido en una Copa del Mundo. Más tarde, a las 5:00 p.m., Uruguay, bicampeón mundial, se medirá con Arabia Saudita, un rival que ya sabe lo que es sorprender a una potencia en una cita mundialista.

Se prueba el favoritismo español La selección española llega a Norteamérica con una generación repleta de talento y con la ilusión de conquistar su segundo título mundial. Gran parte de las expectativas recaen sobre Lamine Yamal, considerado por muchos como la mayor promesa del fútbol mundial y quien acaba de cumplir 19 años. Sin embargo, el extremo del Barcelona afronta su primer Mundial condicionado por la lesión muscular que sufrió a finales de abril. Aun así, España cuenta con una nómina de primer nivel en la que destacan también el mediocampista Pedri y Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, quien busca recuperar su mejor versión después de una grave lesión de rodilla. La Roja ocupa actualmente el segundo lugar en la clasificación mundial de la FIFA y parte como amplia favorita frente a Cabo Verde, debutante absoluto en los mundiales. La selección africana intentará competir con orgullo ante uno de los candidatos al título. Su principal esperanza es Ryan Mendes, delantero de 36 años que milita en el Igdir de Turquía. Con cerca de cien partidos internacionales y 22 goles, es el máximo anotador histórico de Cabo Verde y el referente de un equipo que sueña con dar la sorpresa.