Otros dos campeones del mundo entran en acción este lunes en el Mundial: ¿a qué hora y por dónde verlos?

Tras los estrenos de Brasil y Alemania, este lunes será el turno de otros dos dos campeones mundiales. España y Uruguay iniciarán su camino en el Mundial de 2026 con la misión de confirmar su favoritismo en el Grupo H.
Los españoles, campeones en Sudáfrica 2010, enfrentarán desde las 11:00 a.m. a Cabo Verde, una selección que vivirá un momento inolvidable al disputar por primera vez un partido en una Copa del Mundo. Más tarde, a las 5:00 p.m., Uruguay, bicampeón mundial, se medirá con Arabia Saudita, un rival que ya sabe lo que es sorprender a una potencia en una cita mundialista.