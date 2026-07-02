Lamine Yamal comandará a España en el duelo de dieciseisavos mundialistas ante Austria, ¿podrá La Roja ganar y gustar?

La selección de España, comandada en ofensiva por Lamine Yamal, quien disputa su primera Copa del Mundo, busca derrocar la defensa de la Austria de Ralf Rangnick, equipo que ya sabe lo que es perder tras la caída 0-2 ante Argentina en la segunda fecha de la fase de grupos. Por el lado de los ibéricos, el objetivo no solo es el poder desactivar el complejo resguardo austriaco, sino gustar.

Al equipo dirigido por Luis de la Fuente le llueven las críticas tanto en la prensa española como en la internacional acerca de su forma de jugar en este Mundial 2026, la cual es distinta por tramos a lo que fue el equipo ganador de la Eurocopa de Alemania en 2024. Hay que destacar que de ese equipo, lo que más llamó la atención fue su poderío en ambas bandas del ataque con Lamine Yamal por derecha y Nico Williams por izquierda; lastimosamente para el inicio de este torneo, ambos jugadores estaban lesionados. Lamine se recuperó, pero Nico no pudo mantenerse sano tras su vuelta.

En medio de las dudas, España debe mostrar un mejor juego, teniendo en cuenta que una llave “mata-mata” con un equipo de menor jerarquía como Austria es una obligación conseguir la victoria. Yamal, por su parte, se mostró con confianza en los días anteriores del compromiso e incluso estuvo opinando sobre distintos temas, como quién es para él un delantero ideal en su club, el Barcelona, o cuáles son sus selecciones favoritas de ver, a lo que respondió: “Marruecos, Argentina y Ecuador”, esto, antes de que La Tri fuera derrotada por México.

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Por su parte, el entrenador español, Luis de la Fuente, disipó las dudas, al menos en cuanto a su pensamiento, y aseguró que tiene el mejor plantel. “A medida que pasan los días, confío más en este equipo. Siempre lo he hecho porque para mí son los mejores del mundo”, afirmó el estratega.