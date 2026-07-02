Hidroituango pide mesa técnica al nuevo gobierno para evitar apagón: propone estudiar adelanto de la hora

La Sociedad Hidroituango pidió este jueves al presidente electo, Abelardo De la Espriella, diseñar una hoja de ruta urgente con el sector energético para evitar un apagón en Colombia ante la inminente llegada de un fenómeno de El Niño severo. Con esta estrategia, explicó la entidad, el nuevo mandatario llegaría a su posesión el 7 de agosto con un plan de contingencia ya definido para enfrentar la sequía que se avecina. Lea acá: ¿Colombia al borde del apagón? Embalses caerían al 19% por El Niño “muy fuerte” Entre las propuestas que se llevarían a esa mesa del sector energético se plantea estudiar el adelanto de una hora en los relojes del país para aprovechar la luz del día y reducir la presión sobre el sistema eléctrico.

La iniciativa recuerda el llamado “horario Gaviria”, implementado entre 1992 y 1993 en medio de una de las peores crisis energéticas de la historia reciente del país. El debate sobre la posibilidad de adelantar la hora se reabrió luego de que el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, basándose en alertas de centros meteorológicos, advirtiera que la falta de lluvias afectará significativamente las hidroeléctricas del país durante los próximos meses. Por eso movió la propuesta del cambio horario que permitiría generar ahorros importantes de energía precisamente en los momentos del día en los que el sistema enfrenta mayores presiones.

Mesa con el sector energético

El gerente de la Sociedad Hidroituango, Alejandro Arbeláez, dijo este jueves que Colombia está avanzando hacia la “tormenta perfecta” para que haya un apagón: “hay un gobierno (el de Gustavo Petro) incompetente que se ha hecho el ciego ante la evidencia y sordo frente a las propuestas que venimos haciendo hace meses”. Lea acá: Hay riesgo de dos “apagones” en el país: uno financiero y otro técnico, afirma estudio de Hidroituango Con la “tormenta perfecta” se refiere a que se juntaron cinco escenarios críticos en el país: el déficit de generación de energía, un sistema de transmisión agotado, la falta de gas, la incertidumbre jurídica y regulatoria, y el llamado apagón financiero, con una deuda de más de $9 billones que tiene en jaque al sector energético. Por eso el directivo le pidió al gobierno electo constituir una mesa de trabajo para encontrar soluciones. “La Sociedad Hidroituango celebra el pronunciamiento del presidente De la Espriella de construir esa mesa y buscar soluciones ahora que todavía hay tiempo”, dijo. Señaló que dicha mesa debe empezar cuanto antes: “Nos podemos ganar cinco semanas para encontrar soluciones. Proponemos que esa mesa planteada por el presidente electo se instale en Antioquia, que es el corazón energético del país”.

Arbeláez dijo que así el nuevo Gobierno Nacional podrá posesionarse con una hoja de ruta clara para tomar acciones inmediatas. Explicó que Hidroituango quiere llevar varios planteamientos: primero, que se busquen incentivos económicos para que las centrales térmicas se activen de inmediato, pues actualmente más del 50% de ellas está apagada, lo que aumenta la producción de las hidráulicas que se están gastando el agua que se necesita para cuando llegue el pico de la sequía. Lea acá: “Este país podría enfrentar un apagón en 2027”: la alerta de exgerente de EPM “Segundo, que se analice, de manera sensata, las lecciones aprendidas del apagón del gobierno de César Gaviria. Que se evalúe adelantar los relojes de Colombia una hora, para que la hora pico se pueda anticipar y tengamos una hora más de luz natural, logrando así aplanar la curva de consumo que hoy se concentra entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m.”, dijo. La medida, según explicó Arbeláez, se justifica en que el país necesita bajar el estrés de la hora pico justo cuando la oferta de energía es menor que la demanda. Es decir, no solo es una medida para aplanar la curva de la demanda, sino para cambiar los hábitos y promover el ahorro. Según estimaciones de la Sociedad, modificar los hábitos de consumo podría generar ahorros de entre el 2% y el 7%.

¿Qué fue la Hora Gaviria?

A la medianoche del 2 de mayo de 1992, Colombia vivió un hecho inédito: el reloj oficial se adelantó sesenta minutos de golpe, pasando directamente a la una de la madrugada. Esta sorpresiva modificación horaria, bautizada popularmente como la “Hora Gaviria”, fue la estrategia de emergencia que implementó el gobierno de César Gaviria para mitigar la severa crisis energética que golpeaba al país.

Facsímil de EL COLOMBIANO de mayo de 1992