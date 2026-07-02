Hospital de Caldas se quedó sin cirujanos: otra agremiación médica se fue por una deuda de $4.800 millones

A las 0 horas del 1 de julio, el Hospital San Vicente de Paúl de Caldas quedó sin cirujanos generales. La Sociedad de Cirujanos de Colombia, agremiación que agrupa a más de 90 especialistas y que llevaba más de 25 años prestando servicios en esa institución, terminó su contrato al vencimiento de la vigencia, sin renovarlo ni firmar un nuevo acuerdo. La razón: una deuda que, según la agremiación, supera los $810 millones.
La decisión deja sin cobertura quirúrgica no solo a los más de 14.000 afiliados a Savia Salud en Caldas, sino también a usuarios de los 22 municipios del Suroeste antioqueño que acuden a este hospital de segundo nivel. En promedio, hay 30 pacientes hospitalizados esperando atención y el mismo número aguardaba revisiones postoperatorias ambulatorias que los propios cirujanos organizaron por fuera del contrato el día siguiente de su salida.
En términos claros: no hay quien atienda las urgencias con necesidad de intervención quirúrgica. “Ellos tienen que estar remitiendo urgencias porque allá no hay quien las atienda”, explicó Jazmín Elena Guerra Muñoz, directora ejecutiva de la Sociedad de Cirujanos.
En junio, mes en que terminó el contrato, los cirujanos atendieron 112 cirugías y 95 consultas.
Entérese: Hace 9 meses no les pagan a profesionales del Hospital de Caldas, Antioquia, por deudas de EPS