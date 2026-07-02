Esta es la historia detrás de los trajes de la Selección Colombia en el Mundial 2026

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Colombia no solo ha sorprendido por su desempeño, sino también por sus atuendos. Además de la camiseta amarilla que han utilizado los jugadores durante los tres partidos que han disputado –diseñada por Adidas e inspirada en el realismo mágico de la obra de Gabriel García Márquez–, y de la blanca con trazos amarillos, azules y rojos en hombros y mangas al final de los partidos, otra de las piezas que ha llamado la atención es el traje que vistió el equipo durante la semana de su debut en el torneo. Lea: Mundial 2026 disparó negocio de colaboración entre marcas y futbolistas colombianos Los deportistas lucieron un pantalón y una chaqueta azules, con el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol en un lado y, en el otro, un prendedor con el logotipo de la marca deportiva Adidas. Estas prendas fueron el resultado de una colaboración entre ambas organizaciones y MAZ, la firma de la diseñadora bogotana Manuela Álvarez. En los últimos años, Álvarez se ha consolidado como una de las diseñadoras colombianas con mayor proyección internacional. Estudió Diseño de Moda en el Instituto Marangoni de Milán y, en 2013, fundó su propia marca, MAZ, que nació “con el propósito de mezclar su amor por la sastrería clásica artesanal y la curiosidad por aprender y descubrir, desde sus raíces colombianas e indígenas, conocimientos y técnicas ancestrales a través de la exploración textil y las prácticas de cocreación”, según explica en su sitio web.

El trabajo realizado para la Selección es fruto de la exploración continua que ha estado en el centro de la trayectoria de la diseñadora y que parte de una pregunta: ¿cómo puede el diseño contemporáneo dialogar con el conocimiento artesanal para representar la identidad de un país? En el marco de esta colaboración, MAZ confeccionó 70 trajes para los que se utilizaron más de 450 metros de tejido de algodón elaborado artesanalmente en telar horizontal, una práctica tradicional que hace parte del patrimonio de diferentes comunidades tejedoras del país, como las de Cundinamarca –donde se fabricó el tejido de estos trajes–, Bolívar y Santander, entre otros departamentos. Sobre esa tela también se estampó un monograma exclusivo del Trifolio de Adidas mediante una tecnología de impresión textil que no utiliza agua. Además, se emplearon 1.711 botones grabados y tinturados manualmente, y en todo el proceso participaron más de 40 artesanos y técnicos. Uno de los detalles más llamativos del traje es el pequeño prendedor que cada jugador llevó a la altura del pecho, en el lado derecho. Se trata del “Trifolio de la Bienaventuranza”, una reinterpretación del logotipo clásico de Adidas. En total se elaboraron 120 de estos accesorios, tejidos a mano con chaquiras por artesanas del colectivo Curarte, perteneciente a la comunidad indígena Camëntsá Biya, del Valle de Sibundoy, Putumayo.

La diseñadora ha explicado en varias entrevistas que el desarrollo del prendedor surgió durante un laboratorio creativo realizado con esta comunidad. Allí, Álvarez mostró el logotipo y les preguntó con qué asociaban esa figura y qué les evocaba. La respuesta más común fue el maíz y, a partir de esa interpretación, nació este Trifolio de la Bienaventuranza como un símbolo de protección, abundancia, buen vivir y prosperidad. El prendedor fue ubicado en el lado derecho del traje para representar también la destreza y la acción. Esta no es la primera vez que la diseñadora colombiana colabora con Adidas. En 2025 presentó la primera colección artesanal desarrollada junto a la marca y, actualmente, uno de esos atuendos hace parte de la colección del Victoria & Albert Museum de Londres, uno de los museos de diseño y artes decorativas más importantes del mundo. Los próximos pasos de Álvarez, cuya propuesta tiene un fuerte énfasis en la sostenibilidad ambiental y social de la moda, la traerán a Medellín. A finales de julio estará a cargo de la pasarela inaugural de Colombiamoda con su nueva colección, Oh My Heart, que incorporará diez técnicas artesanales desarrolladas en colaboración con diversas comunidades del país y contará con una composición original interpretada por la Orquesta Filarmónica de Medellín y la Orquesta Sinfónica de Medellín.