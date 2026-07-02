Entre cordialidad y advertencias: así fue el primer cara a cara del empalme entre Restrepo y Ávila

La expectativa ya se saldó. El primer encuentro entre los delegados del gobierno entrante y el saliente para el proceso de empalme se materializó este jueves, cuando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, se encontraron en la Casa de Nariño para iniciar formalmente el proceso de transición.
Antes del encuentro, Restrepo aseguró que llevaron “una propuesta metodológica de cómo operar con los comités sectoriales que espero se reúnan desde el día de mañana con los comités sectoriales del gobierno actual”, afirmó Restrepo.
Y detalló que el proceso se desarrollará en dos etapas. La primera estará enfocada en la entrega de información por parte del gobierno saliente, mientras que la segunda permitirá realizar consultas más detalladas sobre cada uno de los sectores.
“Tenemos que arrancar desde el mismo día de mañana hasta el 27 de julio para tener la información completa en dos etapas, en donde exista la posibilidad de recoger información y poder, a partir de una primera etapa de entrega de información, realizar un conjunto de preguntas y revisiones en detalle”, explicó.