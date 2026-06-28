¿Se pifió el VAR? Las teorías que rodean el fuera de juego que anuló el gol de Colombia ante Portugal

El vibrante empate entre Colombia y Portugal (0-0), que cerró la participación de ambos seleccionados en el Grupo K, por la fase de grupos del Mundial 2026, dejó una polémica que sigue dando de qué hablar y generando conversación entre aficionados, medios de comunicación y hasta expertos arbitrales.
Se trata del gol que marcó el defensor central colombiano Dávinson Sánchez en el epílogo del encuentro (90+3) y que fue anulado por el VAR mediante la Tecnología Semiautomatizada para la Detección del Fuera de Juego (SAOT, por sus siglas en inglés).
Y es que, aunque a simple vista Sánchez parecía estar habilitado, la decisión del VAR sorprendió a propios y extraños al sancionar un fuera de juego que, posteriormente, avivó aún más la polémica debido a que la diferencia correspondía apenas a la punta del zapato derecho del zaguero colombiano.