El país araña la tierra buscando víctimas del terremoto: 380 municipios están afectados

El día después del temblor más fuerte que ha sentido el país en la última década, miles de colombianos vivieron entre el dolor y la esperanza por el rescate de personas atrapadas bajo los escombros. Las autoridades nacionales avanzan en cuantificar con precisión las afectaciones y han sido los mandatarios locales quienes han entregado mayores reportes e informado a las comunidades.
Mientras continúan las labores de rescate, el Gobierno decretó primero el desastre nacional y luego la emergencia económica para atender la tragedia.
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A las 7:34 de la mañana del lunes, un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro a 20 kilómetros de San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros, se sintió en gran parte del territorio nacional.
En total, 14 departamentos y 380 municipios resultaron afectados. Cerca de 19.000 viviendas sufrieron averías y más de 1.050 centros educativos y 100 centros de salud reportaron afectaciones. Cinco capitales —Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia— se mantienen en alerta roja, mientras tres aeropuertos, los de Pereira, Popayán y Cartago, continúan con operación restringida por los daños.