“Ganar el Mundial, absolutamente no”: Haaland llama a la calma y pide mesura pese a su brillante racha goleadora

Dos partidos jugados en el Mundial de Norteamérica 2026 y cuatro goles en su cuenta personal. El presente de Erling Haaland con la Selección de Noruega roza la perfección, pero el implacable delantero del Manchester City prefiere mantener los pies sobre la tierra. Tras guiar este lunes a los escandinavos hacia la clasificación a los dieciseisavos de final con un nuevo doblete en el triunfo 3-2 sobre Senegal, el atacante de 25 años lanzó un contundente mensaje de prudencia ante las crecientes expectativas que genera su nivel en la cita orbital.
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