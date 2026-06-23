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“Ganar el Mundial, absolutamente no”: Haaland llama a la calma y pide mesura pese a su brillante racha goleadora

El delantero noruego firmó su segundo doblete en el Mundial en el triunfo 3-2 sobre Senegal que clasificó a los escandinavos a los dieciseisavos de final, pero frenó la euforia de cara al título.

  • Erling Haaland, uno de los goladores del Mundial 2026 junto a Messi, Mbappé y Kane. FOTO GETTY
    Erling Haaland, uno de los goladores del Mundial 2026 junto a Messi, Mbappé y Kane. FOTO GETTY
El Colombiano
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Agencia AFP
hace 21 minutos
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Dos partidos jugados en el Mundial de Norteamérica 2026 y cuatro goles en su cuenta personal. El presente de Erling Haaland con la Selección de Noruega roza la perfección, pero el implacable delantero del Manchester City prefiere mantener los pies sobre la tierra. Tras guiar este lunes a los escandinavos hacia la clasificación a los dieciseisavos de final con un nuevo doblete en el triunfo 3-2 sobre Senegal, el atacante de 25 años lanzó un contundente mensaje de prudencia ante las crecientes expectativas que genera su nivel en la cita orbital.

“¿Expectativas? Clasificarnos al Mundial por primera vez en 28 años y superar la fase de grupos, sí. Ganar el Mundial, absolutamente no”, expresó el delantero en la zona mixta del MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. A pesar de admitir que la clasificación ante los africanos significó “una de mis mejores noches”, el ‘Androide’ llamó a la calma y pidió ser “realistas” con el verdadero alcance y las herramientas de su seleccionado en el torneo.

El festejo vikingo y el poderío del gol

La mesura de Erling Haaland ante los micrófonos contrasta con la euforia colectiva que se desató en la cancha. Al término del dramático encuentro, el atacante y sus compañeros se sentaron sobre el césped para simular que remaban en un barco vikingo, una celebración que popularizaron sus aficionados y que hoy simboliza el histórico regreso de Noruega a las fases definitivas de una Copa del Mundo.

Lea aquí: Erling Haaland, la máquina de hacer goles, debuta en el Mundial de Norteamérica con Noruega

Ese júbilo se construyó gracias a la efectividad de su gran estrella. Tras un primer tiempo cerrado donde el lateral derecho Marcus Pedersen capitalizó un grave error del central Kalidou Koulibaly para abrir el marcador, el show del ‘9’ llegó en el complemento. En el minuto 48, Haaland aprovechó una contra fenomenal conducida por Martin Ødegaard para mandar el balón al fondo de la red. Senegal reaccionó rápido con un descuento de Ismaïla Sarr, pero diez minutos después (58’), el ariete del City trituró la ilusión africana conectando en el aire un preciso centro de Patrick Berg para firmar el 3-1 parcial.

¿Cuál es el próximo rival de Noruega?

Pese a la ventaja, el seleccionado noruego tuvo que sufrir hasta el último suspiro. Tras la lesión del arquero Edouard Mendy, Senegal apretó las líneas y volvió a descontar a través de Sarr en el tiempo de adición (90+3’), obligando a los europeos a replegarse para sostener la ventaja. “Fueron los diez minutos más largos de mi vida”, declaró aliviado el entrenador Ståle Solbakken.

Lea también: El trono de Klose tambalea ante la batalla goleadora de Messi, Mbappé y Kane en el Mundial 2026

Ya clasificadas en el Grupo I con seis unidades cada una, las selecciones de Francia y Noruega dominan la llave con autoridad, dejando eliminadas a Senegal e Irak. El próximo viernes, los dirigidos por Solbakken medirán fuerzas ante la vigente subcampeona del mundo comandada por Kylian Mbappé. Sin embargo, con el tiquete a dieciseisavos asegurado y en sintonía con el pragmatismo de su goleador estrella, el estratega noruego adelantó que reservará a varias de sus principales figuras para el inicio de las fases de eliminación directa.

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