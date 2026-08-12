Colombia de luto: Gobierno decreta tres días de duelo en honor a las víctimas del terremoto

Colombia está de luto. Durante tres días, la bandera nacional estará a media asta para recordar a quienes murieron tras el terremoto que sacudió al país el pasado lunes. Tres días de homenaje para pérdidas que permanecerán para siempre. El Gobierno nacional decretó el duelo mediante el Decreto 1172 del 11 de agosto, como una expresión pública de solidaridad con las familias y allegados de las víctimas. La medida ordena que la bandera nacional permanezca a media asta en los edificios públicos, las embajadas y los consulados de Colombia en el exterior. Entérese: Sube a 188 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia: hay más de 1.600 heridos y al menos 99 réplicas La bandera a media asta acompañará estos días de duelo mientras en las zonas más afectadas continúan las labores de búsqueda, atención y evaluación de daños. Hasta ahora, de acuerdo con el Informe Consolidado No. 14, de los organismos de respuesta, el balance registra en Cali 95 fallecidos y 997 heridos; en Pereira, 79 muertos y 278 lesionados; Quibdó, nueve fallecidos y 116 heridos; y Manizales, cinco muertos y 112 heridos.

El sismo ocurrió el 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó una magnitud de 7,4 y una profundidad de 103 kilómetros, lo que convirtió al movimiento en el de mayor magnitud registrado en Colombia en el siglo XXI. Aunque su epicentro estuvo en el Chocó y el sismo fue profundo, la magnitud hizo que la energía se sintiera ampliamente en el territorio nacional. Más de 12.000 personas de unos 900 centros poblados habían reportado haberlo sentido en las primeras horas, mientras también llegaron reportes desde Panamá y Venezuela. Lea más: “¡Sí se puede!”, el grito de vida que mantiene la esperanza entre los escombros del sismo En paralelo, el Gobierno declaró mediante el Decreto 1171 la situación de desastre de carácter nacional en Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo y Norte de Santander, además de otras zonas afectadas. La declaratoria tendrá una vigencia inicial de 12 meses, prorrogable por otro periodo igual, y activa un régimen especial para responder a las consecuencias de la emergencia.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres deberá coordinar la evaluación de daños y necesidades y elaborar, junto con las entidades territoriales, el Plan de Acción Específico para la Recuperación. También se creó la Subcuenta SISMO 2026, destinada a administrar los recursos dirigidos a la atención de la emergencia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Lo anterior significa que podrá realizar transferencias económicas directas a los entes territoriales, con el propósito de que estos cuenten con recursos para atender las necesidades derivadas de la emergencia y avanzar en las labores de recuperación. Siga leyendo: Cuando la tierra tiembla sobre un territorio fracturado: las heridas que el terremoto vuelve a abrir en Chocó

Bloque de preguntas y respuestas:

Significa que el Estado realiza un homenaje oficial a las personas fallecidas y expresa su solidaridad con sus familias. Durante los tres días, la bandera deberá permanecer a media asta en los edificios públicos, embajadas y oficinas consulares de Colombia. ¿Qué departamentos fueron incluidos en la declaratoria de desastre nacional por el terremoto? La declaratoria incluye Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo y Norte de Santander, además de otras zonas afectadas. ¿Cuándo comienzan y cuándo terminan los tres días de duelo nacional por el terremoto? El duelo nacional fue decretado el 11 de agosto de 2026 y se extenderá hasta el 13 de agosto, según el Decreto 1172, que establece una duración de tres días desde la fecha de su expedición.