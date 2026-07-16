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¿Debió ser expulsado? La jugada de Enzo Fernández que desató la polémica en la semifinal del Mundial

Una controvertida decisión arbitral marcó el inicio de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Lo que para muchos era una clara tarjeta roja para Enzo Fernández terminó convirtiéndose, minutos después, en el primer capítulo de una remontada que llevó a la Albiceleste a la final del Mundial.

  • Enzo Fernández suma dos goles en el Mundial de Norteamérica. FOTO: AFP
    Enzo Fernández suma dos goles en el Mundial de Norteamérica. FOTO: AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Cada partido de Argentina parece dejar una polémica, y la semifinal del Mundial de Norteamérica frente a Inglaterra no fue la excepción. El centrocampista Enzo Fernández quedó en el centro del debate por una acción que, para muchos, debió costarle la expulsión apenas comenzaba el compromiso.

La jugada ocurrió cuando apenas transcurrían tres minutos en el estadio de Atlanta. En la disputa de un balón, Fernández impactó con su brazo la zona de la nuca del mediocampista inglés Elliot Anderson, situación que rápidamente se viralizó en redes sociales y abrió una fuerte discusión sobre la decisión arbitral.

Aficionados ingleses, analistas y exárbitros cuestionaron que el argentino permaneciera en el campo. Consideraron que se trató de un golpe desmedido en una zona sensible del cuerpo y sin una posibilidad real de disputar el balón de manera limpia, argumentos por los que reclamaban una tarjeta roja por conducta violenta.

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Sin embargo, el cuerpo arbitral tuvo una interpretación diferente. Tras evaluar la acción, determinó que el contacto hizo parte de la inercia propia de la disputa del balón y que no existió una intensidad o fuerza excesiva que justificara una expulsión.

Por esa razón, el juez estadounidense de origen marroquí Ismail Elfath optó por no mostrar ni siquiera la tarjeta amarilla y únicamente advirtió verbalmente al volante argentino por la dureza de la entrada.

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El impacto de Enzo Fernández en el resultado: del casi expulsado al héroe

La decisión terminó cobrando aún mayor relevancia con el paso de los minutos. Inglaterra se adelantó en el marcador al minuto 55 gracias a Anthony Gordon y parecía encaminar su clasificación a la final. Sin embargo, al 85’, el mismo Enzo Fernández, protagonista de la acción más discutida del partido, igualó el encuentro con un potente remate de media distancia.

Ya en el tiempo de reposición, al minuto 92, Lautaro Martínez completó la remontada con el 2-1 definitivo, resultado que clasificó a la Albiceleste para la gran final del Mundial, en la que enfrentará a España este domingo, desde las 2:00 de la tarde.

Con el pitazo final no terminó la discusión. Mientras Argentina celebra una nueva clasificación a la final, la acción de Enzo Fernández sigue alimentando el debate sobre la interpretación del reglamento y los criterios arbitrales para sancionar este tipo de jugadas en la máxima cita del fútbol mundial.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era el jugador inglés que recibió el golpe de Enzo Fernández?
El futbolista que recibió el impacto fue el mediocampista inglés Elliot Anderson. La acción ocurrió apenas al tercer minuto del partido, durante la disputa de un balón.
¿Por qué el árbitro Ismail Elfath no mostró tarjeta a Enzo Fernández?
El cuerpo arbitral interpretó que el contacto fue consecuencia de la disputa del balón y que no existió una fuerza excesiva que justificara una expulsión. Por ese motivo, Ismail Elfath decidió no sancionar la acción con tarjeta amarilla ni roja y únicamente hizo una advertencia verbal al jugador argentino.
¿Cómo influyó Enzo Fernández en el resultado después de la polémica?
Enzo Fernández terminó siendo decisivo para Argentina al marcar el empate 1-1 en el minuto 85 con un remate de media distancia. Su gol permitió que la Albiceleste mantuviera sus opciones de clasificar antes de la remontada definitiva.

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