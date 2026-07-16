¿Messi está en su mejor momento? Así fue la preparación especial del argentino en el último año para el Mundial

El medio español Mundo Deportivo publicó de manera detallada el plan que Lionel Messi tuvo en el último año como preparación para el que será su último Mundial con la selección argentina y en el que podría levantar la copa como bicampeón.
De acuerdo con lo expuesto por el medio, Messi optó por un plan especial en el que la preparación física y la gestión de cargas para llegar al Mundial en gran nivel fueron los aspectos principales de su plan.
El plan detallaba unos trabajos específicos para optimizar su rendimiento en el campo para potenciar su explosividad, resistencia y respuesta física.
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