¿Messi está en su mejor momento? Así fue la preparación especial del argentino en el último año para el Mundial

El medio español Mundo Deportivo publicó de manera detallada el plan que Lionel Messi tuvo en el último año como preparación para el que será su último Mundial con la selección argentina y en el que podría levantar la copa como bicampeón. De acuerdo con lo expuesto por el medio, Messi optó por un plan especial en el que la preparación física y la gestión de cargas para llegar al Mundial en gran nivel fueron los aspectos principales de su plan. El plan detallaba unos trabajos específicos para optimizar su rendimiento en el campo para potenciar su explosividad, resistencia y respuesta física. También le puede interesar: “Es una locura llegar a dos finales del Mundial”: Lionel Messi, diez años después de “amenazar” con no volver a la Selección

¿En qué consistió el plan físico de Lionel Messi?

“He estado preparándome para este Mundial durante casi un año, además, pasé diciembre en Argentina, entrenando mañana y tarde, porque sabía que iba a darlo todo para llegar en la mejor forma posible”, comentó, antes del inicio del Mundial en Norteamérica, el astro argentino. Aunque no entregó detalles de cómo fueron esos planes, Messi sí aclaró que, en diciembre, tras el final de la temporada con el Inter Miami, se dedicó a prepararse en solitario, con un plan detallado y con seguimiento de los especialistas, preparadores físicos y kinesiólogos, informando sus movimientos y resultados a Lionel Scaloni para lo que sería el Mundial. El Diario Olé también recuerda que, tras el Mundial de 2014, Messi hizo unos cambios importantes, pues luego de consultar a Giuliano Poser, doctor italiano especializado en nutrición en el deporte, mejoró sus hábitos alimenticios, lo que le permitió en ese momento transformar su estado físico. Vea además: Hace 19 años Messi bañó a un bebé Lamine Yamal: ¿el domingo le entregará el trono en la final del Mundial? En esa ocasión, Messi perdió algunos kilos y ganó en masa muscular. Algo que lo llevó a tener menos lesiones musculares, las cuales eran su principal dolor de cabeza desde que comenzó a jugar. “Entre 2009 y 2015, Leo tenía una velocidad pico de alrededor de 32,5-33,5 km/h y alguna medición aislada llegó a los 34km/h”, comentó en una publicación el español Ismael Galancho, quien también enfatizó que “lo habitual es perder entre un 1% y 2% de velocidad al año entre los 30 y 35 años y, a partir de los 35, entre un 1,5% y un 3% anual”.

En el Mundial de Qatar, Messi con 35 años de edad tuvo registros de un pico de 29,38 km/h. Por lo tanto, lo esperado sería que en este Mundial, ya con 39 años, su velocidad máxima fuese de entre 28,3 y 29,09 km/h. En el actual Mundial, Messi registra un promedio de velocidad máxima de 30,9 km/h, lo que representa un aumento del 5% con respecto a 2022, pondera Olé. Todo eso, unido al talento que ha tenido desde niño y la disciplina que tiene el 10 de la selección argentina, hacen que en Norteamérica esté brillando. Además, ya en la competencia, Scaloni bajó las cargas al jugador y en la primera fase lo dejó un partido por fuera; no fue titular ante Jordania, juego en el que ingresó a los 60 minutos y en el cual marcó un gol, a los 80. Siga leyendo: Nuevo récord para el Real Madrid: es el equipo que más goles aportó en una edición mundialista